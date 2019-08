20. August 2019, 19:01 Uhr Italien "Open Arms" darf anlegen

Die sizilianische Staatsanwaltschaft hat nach Angaben von Italiens Innenminister Matteo Salvini das Anlanden des spanischen Rettungsschiffes Open Arms angeordnet. Zudem solle das Schiff beschlagnahmt werden, sagte Salvini in einem Facebookvideo am Dienstagabend. Das Schiff liegt seit Tagen vor der italienischen Insel Lampedusa, es ist seit drei Wochen unterwegs. Einige Migranten waren aus Verzweiflung bereits ins Wasser gesprungen, um die einige Hundert Meter entfernt liegende italienische Insel Lampedusa schwimmend zu erreichen. Dort wurden sie von Ärzten betreut. Die spanische Regierung kündigte am Nachmittag an, ein Marineschiff nach Lampedusa zu schicken. Die Audaz soll die Open Arms von Lampedusa bis nach Palma de Mallorca begleiten, hieß es. Allein die Fahrt von Andalusien nach Lampedusa würde aber drei Tage dauern. Die Hilfsorganisation Proactiva Open Arms twitterte: "An Bord hat die Situation ihr Limit erreicht".