In Italien gibt eine Ovation zu reden. Nicht wegen derer, die dabei standen und klatschten. Sondern wegen der Sitzenden. Die Szene trug sich diese Woche im Senat zu, der kleinen Kammer des Parlaments. Gerade hatten 151 Senatoren für die Schaffung einer parlamentarischen Sonderkommission gestimmt, die sich mit allen Formen des Hasses befassen soll, etwa mit Rassismus, Antisemitismus und Hassrede im Netz, da erhoben sich alle im linken Teil der Aula, um der Berichterstatterin für ihren Einsatz zu danken. Liliana Segre, Senatorin auf Lebenszeit, ist 89 Jahre alt. Auf dem Arm trägt sie eine Zahl: 75190, ihre Internierungsnummer im KZ Auschwitz.

Im rechten Teil der Aula, den Rängen der Opposition, blieben alle sitzen: 98 Senatoren, Fraktionsmitglieder der rechtsnationalistischen Lega, der postfaschistischen Fratelli d'Italia und der eigentlich bürgerlichen Forza Italia. Sie hatten sich der Stimme enthalten und blieben einfach sitzen, die meisten mit finsteren Mienen. Nun kann man politisch über fast alles streiten, selbst über Nutzen und Definition einer Sonderkommission zum Rassismus. Doch das demonstrative Sitzenbleiben, während eine Überlebende des Holocaust geehrt wird, ein lebendes Monument des Erinnerns, entfacht nun Debatten über die fortschreitende Radikalisierung der italienischen Rechten.

Salvini redet vom Polizeistaat, der andere Meinungen bestrafe

Segre ist seit Monaten oft Opfer von Hassrede im Netz, im Schnitt 200 Beschimpfungen am Tag. Ein Journalist von La Repubblica sammelt sie. Dinge wie: "Diese Scheißjüdin - Hitler, du hast deinen Job nicht richtig gemacht." Oder: "Sie würde gut in eine dieser sympathischen Verbrennungsanlagen passen." Der Corriere della Sera schreibt vom "Crescendo des Horrors". Die "Commissione Segre" soll Wege suchen, den Strom des oft verfassungswidrigen, öffentlich verbreiteten Hasses zu stoppen.

In der Debatte behauptete die Rechte, die Regierungsmehrheit wolle mit Maulkörben Einheitsdenken fördern, politische Korrektheit, linken Mainstream. So, sagten etwa die Postfaschisten, gerate auch ihr Nationalismus an den Pranger, obschon er nur ihren Patriotismus ausdrücke. Für Matteo Salvini, Senator und Chef der neuen Rechten, arbeitet die Linke an einem Polizeistaat, der abweichende Meinungen bestrafe. Nur bei Forza Italia schämen sich nun einige Senatoren, dass ihr politisches Lager sitzen blieb, als der Senat Segre seine Solidarität gegen die Hass-Schreiber kundtat.

Die Empörung geht über die Politik hinaus. "Ich bin besorgt", sagte Kardinal Pietro Parolin, als Staatssekretär die Nummer Zwei des Vatikans. Bei gewissen Fragen, elementaren Werten, müssten alle einig sein. Ruth Dureghello, Präsidentin der jüdischen Gemeinde Roms, erstaunt die Spaltung, gerade jetzt: "Das ist ein komplizierter Moment für die Juden in Europa." Liliana Segre hielt sich weniger mit der halben Ovation auf als dem Stimmverhalten bei der Schlussabstimmung zur Kommission, sie verwendete eine einfache Formel: "Im Kampf gegen den Rassismus kann man sich nicht der Stimme enthalten."