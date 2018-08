23. August 2018, 18:52 Uhr Italien Nur die Jüngsten dürfen an Land

Helfer nahmen 29 Jugendliche unter den 177 Flüchtlingen in Empfang. Zwölf EU-Staaten beraten nun über die Migranten an Bord der "Diciotti".



Von Andrea Bachstein und Alexander Mühlauer , München/Brüssel

Der Druck war Italiens Innenminister Matteo Salvini offenbar doch zu groß geworden, um nicht wenigsten die Minderjährigen vom Küstenwachenschiff Diciotti im sizilianischen Catania an Land gehen zu lassen. Helfer nahmen die 29 Jugendlichen unter den 177 Flüchtlingen, die seit Donnerstag vergangener Woche an Bord festgehalten wurden, am späten Mittwochabend in Empfang. Die übrigen Migranten mussten weiter warten, ob sich andere EU-Länder bereit erklären, einen Teil von ihnen aufzunehmen, wie es Salvini verlangt. An diesem Freitag könnte es darauf eine Antwort geben. Dann kommen in Brüssel die Vertreter aus zwölf EU-Staaten zusammen, um über eine Lösung im Drama um die Diciotti-Migranten zu beraten.

Dass der Minister von der rechtspopulistischen Lega zumindest die Jüngsten in Catania von Bord ließ, dürfte zum einen mit einem Telefonat zu tun haben, das Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella am Mittwoch mit Regierungschef Giuseppe Conte zu dem Fall geführt hatte. Zum anderen drohten juristische Konsequenzen. Oberstaatsanwalt Luigi Patronaggio aus dem sizilianischen Agrigent hatte am Mittwoch die Diciotti inspiziert, und für die Gesundheit bedenkliche Zustände festgestellt, es grassierten ansteckende Krankheiten. An der Mole, an der die Diciotti in Catanias Hafen liegt, wurde die gelbe Flagge aufgezogen, die Seuchengefahr signalisiert. Staatsanwalt Patronaggio sagte, unbegleitete Minderjährige hätten aufgrund internationaler und italienischer Gesetze das Recht, an Land zu gehen, die Politik habe dabei nichts zu sagen. Die Staatsanwaltschaft Agrigent - sie ist zuständig für die Insel Lampedusa, in deren Nähe die Diciotti tagelang warten musste - leitete Ermittlungen gegen Unbekannt ein wegen möglicher Freiheitsberaubung und illegaler Inhaftnahme. Salvini spottete dazu auf Facebook: "Ich bin hier, ich bin nicht unbekannt." Auch die Jugendgerichtsbarkeit von Catania hatte zuvor mit Verfahren zum Schutz der Minderjährigen gedroht.

Mehr als 100 Menschen müssen weiter auf der „Diciotti“ ausharren. (Foto: Orietta Scardino/AP)

Salvinis Vorgehen hat darüber hinaus zu einem weiteren Konflikt mit einem Politiker des Koalitionspartners Cinque Stelle geführt. Roberto Fico, Präsident der Abgeordnetenkammer, verlangte auf Twitter, die Migranten von der Diciotti gehen zu lassen. Salvini antwortete: "Mach Du den Kammerpräsidenten, ich bin Innenminister einer Regierung, die ein sehr genaues Programm hat." Am Donnerstag erläuterte Salvini dem Radiosender RTL, ihm schwebe eine Politik nach dem Prinzip Australiens vor: Demnach sollen Migranten, die auf dem Meer aufgriffen werden, prinzipiell keinen Fuß auf den Boden Italiens setzen dürfen. Sein Ziel, so Salvini, sei nicht die Verteilung von Flüchtlingen und Migranten in der EU, sondern es solle bereits in den Herkunftsländern entschieden werden, wer nach Europa dürfe, so dass nur noch legale Migranten kämen.

Bei dem Treffen der Vertreter aus zwölf EU-Ländern an diesem Freitag in Brüssel zum Fall der Flüchtlinge auf der Diciotti wird es vor allem um die Frage gehen, wie aus Seenot gerettete Migranten künftig in der EU verteilt werden können. Die Mitgliedstaaten, darunter auch Deutschland, wollen zusammen mit der Europäischen Kommission einen langfristigen Mechanismus finden. Damit soll verhindert werden, dass der Verteilungsstreit bei jedem in Italien anlandenden Schiff wieder aufs Neue ausbricht.

Aktuelles Lexikon: Diciotti Als das Patrouillenschiff 2014 in Dienst ging, dachte wohl keiner, die U. Diciotti würde je bekannt. Aber da war auch noch undenkbar, dass ein italienischer Minister der Küstenwache die eigenen Häfen verbieten würde, wie es nun schon zwei Mal der Diciotti mit Flüchtlingen an Bord geschehen ist. Das Schiff Nr. 941 der Guardia Costiera wurde von dem Unternehmen Fincantieri gebaut. Drei Dieselmotoren beschleunigen die 94,2 Meter lange und 10,5 breite Diciotti auf bis zu 18 Knoten (33 Kilometer pro Stunde). Sie ist gebaut für Such- und Rettungseinsätze fern der Küste, tiefe Bordwände erleichtern es, bis zu 600 Menschen aufzunehmen. 3000 Seemeilen Radius und ein Helikopterlandeplatz machen das Schiff autonom. Namenspate ist ein Generalmajor der Küstenwache, der studierte Mathematiker Ubaldo Diciotti (1878 - 1963). Er trat 1901 ins "Hafenkapitanerie-Corps" ein, kommandierte Häfen wie Ancona und Neapel. 1930 wirkte er an der Neuordnung des New Yorker Hafens mit. Diese Erfahrung brachte er später beim Hafenbau in Genua ein. 1940 war er Kommandeur des Hafens von Tripolis. Für den Einsatz unter den Bomben der Alliierten bekam er eine Tapferkeitsmedaille. Das faschistische Italien hielt Libyen damals als Kolonie - heute starten dort die Flüchtlinge, welche die Diciotti rettet. Andrea Bachstein

Aus Sicht der EU-Kommission geht es vor allem um eine humanitäre Frage, die gelöst werden soll, indem die Mitgliedstaaten die Verantwortung teilen. "Unser Ziel ist ein gemeinsamer Ansatz in der Europäischen Union", sagte ein Kommissionssprecher am Donnerstag. Weil aber viele EU-Staaten nicht bereit sind, Migranten aufzunehmen, fürchten die willigen Länder, dass eine Lösung unter zwölf Staaten dazu führen könnte, dass sich wieder mehr Migranten aus Afrika nach Europa aufmachen könnten.

Gäbe es nämlich einen Verteilungsschlüssel unter einem Dutzend EU-Staaten, wüssten die Menschen, dass sie nach ihrer Ankunft in Europa nicht nach Ungarn oder Polen geschickt würden. Diesen sogenannten Pull-Faktor für Migranten will man verhindern. Bei der Rettung des Schiffs Aquarius wurden kürzlich 141 Migranten nach Malta gebracht, die auf Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Portugal und Spanien verteilt werden sollen.