Italien erlebt eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit. Das liegt an Nicole Minetti, Zahnhygienikerin, Straftäterin, Ex-Parlamentarierin, Ex-Showgirl und Ex-Berlusconi-Vertraute, die seit Wochen durch die Medien des Landes geistert. Ein Gespenst aus der Bunga-Bunga-Vergangenheit; eine Figur, die Italien noch immer spaltet.