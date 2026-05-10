Italien erlebt eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit. Das liegt an Nicole Minetti, Zahnhygienikerin, Straftäterin, Ex-Parlamentarierin, Ex-Showgirl und Ex-Berlusconi-Vertraute, die seit Wochen durch die Medien des Landes geistert. Ein Gespenst aus der Bunga-Bunga-Vergangenheit; eine Figur, die Italien noch immer spaltet.
ItalienEin Geist aus der Bunga-Bunga-Vergangenheit ist zurück
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Die einstige Berlusconi-Vertraute Nicole Minetti wurde erst verurteilt und dann begnadigt. Nun gibt es Zweifel an den Gründen. Der Fall zeigt, wie gespalten das Land immer noch ist.
Von Elisa Britzelmeier, Rom
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