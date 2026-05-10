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ItalienEin Geist aus der Bunga-Bunga-Vergangenheit ist zurück

Lesezeit: 2 Min.

Nicole Minetti war einst eng mit Silvio Berlusconi. Sie wurde wegen Beihilfe zur Prostitution verurteilt.
Nicole Minetti war einst eng mit Silvio Berlusconi. Sie wurde wegen Beihilfe zur Prostitution verurteilt. Veneroni/Fotogramma/picture alliance / ROPI

Die einstige Berlusconi-Vertraute Nicole Minetti wurde erst verurteilt und dann begnadigt. Nun gibt es Zweifel an den Gründen. Der Fall zeigt, wie gespalten das Land immer noch ist.

Von Elisa Britzelmeier, Rom

Italien erlebt eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit. Das liegt an Nicole Minetti, Zahnhygienikerin, Straftäterin, Ex-Parlamentarierin, Ex-Showgirl und Ex-Berlusconi-Vertraute, die seit Wochen durch die Medien des Landes geistert. Ein Gespenst aus der Bunga-Bunga-Vergangenheit; eine Figur, die Italien noch immer spaltet.

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