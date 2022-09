Von Oliver Meiler, Rom

Ein Meer von Köpfen, so beginnt jeder Auftritt von Silvio Berlusconi. Man muss ihn erst mal suchen zwischen seinen Bodyguards, manche sind seit vielen Jahren im Team und mit ihm gealtert. Sie stützen ihn jetzt beim Gehen. Berlusconis Haar ist dichter als vor dreißig Jahren, immer fein nachgefärbt, die Zähne frisch aufgehellt. Make-up trug er schon immer. Er knipst sein Lachen an, sobald er eine Kamera sieht, da ist er Profi. Schaut her, ich bin noch da. "Numero uno", sagt er gern von sich selbst, die ewige Nummer eins. Die linke Zeitung La Repubblica, die sich seine ganze politische Karriere lang an ihm gerieben hat, schreibt: "Das ist die Rückkehr des Highlanders". Die Schärfe der Berichterstattung über Berlusconi ist weg, lange schon.