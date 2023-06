Der Tod von Politikveteran und Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi wird zur Herausforderung für den Zusammenhalt der italienischen Regierung. Weil der im Alter von 86 Jahren gestorbene Chef der Regierungspartei Forza Italia in der Rechtskoalition als Schlichter galt , droht ohne ihn mehr Zwist im Kabinett von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. "Er schaffte es, alle in Einklang zu bringen, bei der Stange zu halten und an alle zu denken", sagte Matteo Salvini, Vize-Premier und Parteichef der rechtspopulistischen Lega. In der Koalition ist Salvinis Lega kleiner als Melonis Fratelli d'Italia, aber etwas größer als die von Berlusconi gegründete Forza Italia. Als Meloni im Sender Canale5 gefragt wurde, ob es die Regierung auch ohne den am Montag verstorbenen Politikprofi Berlusconi als "Klebstoff" zwischen den Parteien schaffe, nicht zu streiten, antwortete sie: "Das schulden wir ihm." An diesem Mittwoch soll Berlusconi in Mailand ein Staatsbegräbnis erhalten.