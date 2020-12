Der ehemalige Premier Matteo Renzi befeuert die Regierungskrise mit einem eigenen Wiederaufbau-Plan. Dessen Name ist eine eindeutige Botschaft an Regierungschef Giuseppe Conte.

Von Oliver Meiler, Rom

Mittlerweile vergeht kein Tag mehr ohne neuen Druck, ohne weitere Eskalationsstufe im italienischen Regierungsstreit. Am Crescendo dreht in erster Linie der frühere Ministerpräsident Matteo Renzi von der kleinen Partei Italia Viva, der sich in ein Duell mit dem amtierenden Premier Giuseppe Conte verstrickt hat. Man fragt sich, wie er aus dieser Nummer wieder herauskommt - und ob er das überhaupt will.

Auf einer Pressekonferenz im Senat kritisierte Renzi nun ungefähr die Hälfte aller mehr als 130 Punkte in Contes Plan für den nationalen Wiederaufbau nach der Pandemie, die Verwendung also der 209 Milliarden Euro aus dem Brüsseler Recovery Fund. Er nannte den Entwurf "arm an Ambition", "seelenlos", "eine Collage von Dingen ohne Kitt" und stellte ihm seinen eigenen gegenüber, den er in ein griffiges und wohl nicht ganz unschuldiges Akronym fasste: Ciao. Die Abkürzung steht für "Cultura", "Infrastrutture", "Ambiente", Umwelt, und "Opportunità", Chancen.

Renzi wiederholt darin unter anderem seine Forderung, Italien müsse die politisch umstrittene Kreditlinie über 37 Milliarden Euro aus dem Europäischen Stabilitätsmechanismus annehmen, um sein Gesundheitswesen zu stärken.

"Ciao" lässt sich natürlich auch anders deuten, und das tun alle italienischen Zeitungen, nämlich als gar nicht mal so subtilen Warngruß an den Premier: Entweder du gehst auf unsere Ideen ein, oder wir sind weg. Tschüss. Seine zwei Vertreterinnen im Kabinett, Landwirtschaftsministerin Teresa Bellanova und Familienministerin Elena Bonetti, würden zurücktreten, falls Conte nicht schnell einlenke in den zentralen Punkten der Zukunftsgestaltung Italiens.

Der beliebte Premier könnte eine eigene Partei gründen

Bruch und Bluff? Ohne die Stimmen von Italia Viva hat Contes Regierung im Parlament keine Mehrheit. Und so wird nun auch die Möglichkeit ausgelotet, dass Italien in den kommenden Tagen in eine wahre Regierungskrise abrutscht, die sich dann nur mit einer Kabinettsumbildung oder vielleicht sogar nur mit frühzeitigen Neuwahlen lösen lässt.

Für den zweiten Fall, an dem Renzi angesichts der sehr dürftigen Umfrageresultate seiner Partei nicht wirklich interessiert sein dürfte, debattiert der römische Politbetrieb auch die Idee, dass der bisher parteilose Conte eine eigene Partei gründen könnte. Die Überlegung: Diese Partei könnte sich mit den ihm immer schon nahestehenden Cinque Stelle und den ihm zusehends gewogeneren Sozialdemokraten vom Partito Democratico alliieren - für ein großes, ideologisch heterogenes Wahlbündnis.

Nur fragt sich erstens, wie stark eine solche Partei wäre und, zweitens, wem sie Stimmen wegnehmen würde. Conte ist immer noch beliebt im Volk, seine Popularitätswerte liegen bei mehr als fünfzig Prozent. Doch lässt sich diese Gunst, die er vor allem dem Krisenmanagement in der ersten Phase der Pandemie verdankt, auch in Stimmen umwandeln?

Demoskopen schätzen die Aussichten einer Partei des Premiers auf acht bis maximal zwölf Prozent, Umfragen dazu hat es aber schon lange keine mehr gegeben. Ideologisch lässt sich Conte wohl am ehesten als linker Christdemokrat definieren. Er würde also vor allem den Sozialdemokraten und dem moderaten Flügel der Fünf Sterne Wähler wegnehmen, zudem noch einige wenige dem gemäßigten Lager von Forza Italia.

Als Conte vor einigen Tagen in einer Talkshow gefragt wurde, ob er plane, eine Partei zu gründen, sagte er: "Ich habe keine Zeit, an solche Dinge zu denken." Das ist wohl wahr, aber ein Nein war das nicht.