24. Juli 2018, 18:51 Uhr Italien Minijobber

Andrea Mura ist 53 Jahre alt, Profisegler - und ganz nebenbei auch Abgeordneter: Im italienischen Parlament nahm der Sarde nur an vier Prozent der Sitzungen teil. Das ist vor allem für seine Partei, die Cinque Stelle, äußerst peinlich.

Von Oliver Meiler

Wenn einer schon sein halbes Leben lang ständig auf den Horizont schaut, muss ihm auch der prächtige Saal des Palazzo Montecitorio, Sitz der italienischen Abgeordnetenkammer, wie ein furchtbar einengendes Habitat vorkommen. Der sardische Profisegler Andrea Mura, 53 Jahre alt und reich an Trophäen, ist seit der Wahl vom 4. März italienischer Abgeordneter. Gewählt wurde er auf der Liste der Protestpartei Cinque Stelle in seiner Heimatstadt Cagliari. In diesen ersten Monaten im Dienst der Bürger aber nahm Mura nur an vier Prozent aller Sitzungen teil. Oder anders ausgedrückt: Seine Abwesenheitsquote liegt bei 96 Prozent.

Nun wäre das wohl nicht sofort aufgefallen, wenn nicht ein politischer Rivale Muras die Öffentlichkeit unterrichtet hätte. Mura beschloss daraufhin, der Zeitung La Nuova Sardegna ein Interview zu geben. "Politik", sagte er, "kann man nicht nur im Parlament machen, das geht auch auf einem Schiff." Einmal in der Woche fahre er nach Rom, um an den Sitzungen der Transportkommission teilzunehmen. Am Morgen mit dem ersten Flug hin, am Abend mit dem letzten wieder heim. So sei das ausgemacht gewesen. Als Politiker sei man vor allem Zeuge und Botschafter von Werten. "Und ich kämpfe nun mal für den Schutz der Umwelt und der Ozeane." Vor Ort. Im November sei er dann übrigens auf der Route du Rhum, einer berühmten Soloregatta über den Atlantik, von Frankreich in die Karibik, 6500 Kilometer.

Sein Gegenspieler, ein Mann von Forza Italia, fügte dann noch an, dass Mura trotz seiner rekordverdächtigen Schwänzerei Zehntausende Euro an Entschädigungen kassiere. Mura mochte auch das nicht unkommentiert lassen: "Ich würde viel mehr verdienen, wenn ich nur segeln würde." In seiner Partei fand man die Rechtfertigungen nicht so toll, immerhin stehen die Fünf Sterne ja für eine moralische Aufforstung der Politik. Die Fraktionschefs forderten Mura auf, sich zu entscheiden: fürs Segeln oder fürs Parlament. Luigi Di Maio, der "Capo politico" der Partei, forderte ihn recht unumwunden zum Rücktritt auf.

Vielleicht ist Mura aber nur seiner Zeit voraus. Davide Casaleggio, Sohn von Parteigründer Gianroberto Casaleggio und Verwalter aller Netzaktivitäten der Cinque Stelle, hält das Parlament ohnehin für zusehends obsolet. Einige Legislaturperioden noch, sagte er, dann brauche es das Parlament nicht mehr. Eine Zukunft habe nur die direkte, digitale Demokratie, in der alle immer und über alles abstimmten. Da reicht natürlich ein Internetzugang, und den gibt es auch auf hoher See.