Gerade noch hatte die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni beim EU-Gipfel in Brüssel mit ihrer Migrationspolitik politisch gepunktet , da steht ihr Konstrukt bereits vor dem Aus. Ein Gericht in Rom verfügte, dass alle Insassen des italienischen Flüchtlingslagers Gjader in Albanien unverzüglich nach Italien zu bringen sind.

Die Regierung Meloni hatte in den vergangenen Monaten aufgrund eines Abkommens mit Albanien ein Ankunftslager im nordalbanischen Küstenort Shengjin und ein nahegelegenes Aufenthaltslager im Städtchen Gjader bauen lassen, wohin auf dem Mittelmeer aufgegriffene Menschen direkt gebracht sollten und wo über ihren Asylantrag entschieden werden sollte. Nur wer dabei erfolgreich sei, sollte nach Italien weiterreisen dürfen, alle anderen Flüchtlinge sollten möglichst schnell in die Herkunftsländer abgeschoben werden. Geplant ist, dass bis zu 36 000 Personen im Jahr durch die Lager geschleust werden. Nur die wenigstens sollen es bis nach Italien und damit in die EU schaffen.

Schon am Samstag könnten die Migranten nach Bari gebracht werden

Italien ist damit der erste Staat der Europäischen Union, der Flüchtlinge in Lagern außerhalb der EU unterbringt. Dieses Projekt wurde zuletzt von immer mehr europäischen Regierungen und von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als innovativ und möglicherweise vorbildhaft bewertet. Nun geriet es durch das Gerichtsurteil vom Freitag bereits unter Druck, kaum dass der Brüsseler Gipfel, der wesentlich im Zeichen der Migrationspolitik stand, beendet war.

Die für Einwanderungsfragen zuständige Kammer in Rom verweist auf eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 4. Oktober 2024, wonach Länder nur dann „sicher“ seien, wenn dies für ihr gesamtes Staatsgebiet gelte. Entsprechend hatte die italienische Marine beim ersten Einsatz von 85 aus vier Lastkähnen geretteten Personen nur 16 Männer aus Bangladesch und Ägypten ausgewählt, zwei Staaten mit vergleichsweise geordneten Strukturen. In einem Schnellverfahren wurde ihnen das Asyl verweigert. Die Richter in Rom überzeugte das nicht, auch Menschen aus diesen Ländern müssten ihr Verfahren geordnet und auf dem italienischem Festland erhalten.

Ohnehin sind nur noch zwölf der ursprünglich 16 Migranten betroffen, vier sind bereits nach Italien gebracht worden, weil sie entweder minderjährig sind (im Lager sollen nur erwachsene Männer untergebracht werden) oder gesundheitliche Probleme haben. Nun sollen nach dem Willen der Richter die weiteren zwölf Personen auch folgen.

Es wird erwartet, dass sie bereits an diesem Samstag per Schiff nach Bari gebracht werden. Dort haben sie zwei Wochen Zeit, gegen die Ablehnung des Asylantrags Einspruch einzulegen. Das anschließende Verfahren dauert üblicherweise Monate. In dieser Zeit werden die Männer in Italien bleiben – genau das wollte die Regierung Meloni mit dem Albanien-Verfahren ändern.

Innenminister Matteo Piantedosi kündigte an, die Regierung werde in Berufung gehen und notfalls alle Instanzen bemühen. Die Opposition dagegen nannte Melonis Vorhaben, künftig über Asylanträge außerhalb Italiens und der EU entscheiden zu lassen, „gescheitert“. Es sei eine „Schande“, dass dafür 800 Millionen Euro verschwendet würden, die anderswo fehlten.