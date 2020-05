Italiens Regierung übersteht eine Zerreißprobe, ausgetragen in mehreren nächtlichen Krisensitzungen, die gar nicht nötig gewesen wäre. Und doch gab es politisches Drama, als würde das Kabinett gleich auseinanderfallen. Italien gibt nun Hunderttausenden aus der Schattenwirtschaft, unter anderem auch vielen illegal eingewanderten Immigranten und deren Arbeitgebern, die Möglichkeit, ihre Situation zu "sanieren", wie die Italiener es nennen - sie zu legalisieren also.

Nötig ist das vor allem auf zwei Gebieten, nämlich in der Agrarwirtschaft und in den Haushalten. Auf den Feldern im Land drohen ganze Ernten zu verderben, weil nach den Grenzschließungen wegen Corona keine Saisonarbeiter nach Italien kommen dürfen. In den Familien braucht es die vielen Helfer und Pfleger ohne Papiere nun, da kein Schulbetrieb ist und die Betagten oft allein sind, ganz besonders. Ungefähr 600 000 Menschen könnten zeitlich beschränkte Aufenthaltsbewilligungen erhalten. Die Rede ist von vorerst sechs Monaten, der Dauer einer Saison.

Allerdings müssen sie beweisen können, dass sie sich schon vor dem 8. März 2020 in Italien aufgehalten haben und in den Dateien des Staates aufscheinen, mit Foto. Außerdem brauchen sie einen Vertrag des Arbeitgebers, der bei der Anmeldung des Angestellten, den er bis dahin schwarz beschäftigt hatte, der staatlichen Pensionskasse auch gleich 400 Euro entrichtet - als Buße und Einstieg. Dazu kommen 160 Euro für administrative Schriften. Das Angebot dauert nur bis 15. Juli, dafür gibt es aber strafrechtliche Immunität für begangenes Unrecht.

Ausgenommen von diesem Deal sind unter anderem Landwirte, die in den vergangenen fünf Jahren nicht nur ihre Arbeitskräfte vor dem Finanzamt versteckten, sondern diese auch noch wie Sklaven behandelt haben, oder weil sie wegen Begünstigung von Prostitution und illegaler Immigration verurteilt worden sind. Eingebracht hatte die Idee Teresa Bellanova, Italiens Landwirtschaftsministerin. Sie forderte den Passus zur Legalisierung als Teil des "Dekrets Wiederbelebung", mit dem die Regierung die kommende Krisenphase gestalten und finanzieren will. Im Hintergrund drängten nicht nur linke Kreise, sondern auch Arbeitgeberverbände, die verzweifelt nach Arbeitskräften für die Agrarindustrie suchen.

Auch die unmenschlichen Bedingungen für Illegale sollen sich bessern

Bellanova argumentierte auch mit der prekären sanitären Lage in vielen Lagern dieser Feldarbeiter im Süden Italiens. Dort leben Tausende Afrikaner in schändlichen Verhältnissen. Bellanova sagte, diese Menschen würden behandelt, "als wären sie Ratten". Sie leben eng an eng, medizinisch versorgt werden sie nicht, das Virus könnte sich in diesen Ghettos schnell ausbreiten. "Das ist eine Gefahr für sie selbst und für uns alle", sagte Bellanova.

Außer dem rechten Flügel der Cinque Stelle, vertreten von deren Interimschef Vito Crimi, waren alle Parteien im Regierungsbündnis einverstanden mit Bellanovas Vorstoß. Von Crimi heißt es, er trauere den Zeiten nach, als die Cinque Stelle noch mit Matteo Salvinis rechtspopulistischer Lega regierten. Und dieser Salvini hat ein grundsätzliches Problem mit Migranten. Crimi stellte sich lange quer, dann lenkte er ein. Inhaltlich passt die Maßnahme ja gut zum traditionellen Credo der Cinque Stelle: Sie sehen sich als oberste Verfechter von Legalität und Rechtschaffenheit im Land. Die Aufdeckung eines Teils der Schattenwirtschaft gehört dazu. Dass es dafür wieder eine Amnestie braucht, wie das in Vergangenheit schon oft der Fall war in Italien, gilt manchen Kommentatoren als weiterer Beleg für die chronische Unzulänglichkeit der politischen Führungsklasse, rechter wie linker. Als die Rechte noch auf Silvio Berlusconi hörte, gab es mehrere solcher "Sanatorie" für insgesamt mehr als eine Million Einwanderer ohne Dokumente.

Die unmenschlichen Zustände auf den Feldern sind schon lange bekannt, doch zu einem strukturellen Wandel fehlte immer der politische Wille. Der Bestsellerautor Roberto Saviano erinnert in einem Artikel daran, dass davon vor allem die Mafia profitiere. Sie verdiene an allem: an der Vermittlung billiger, rechtloser Arbeiter; an der Preistreiberei in den Großmärkten; am Transport von Gemüse und Früchten in alle Ecken des Landes und darüber hinaus. "Wenn wir den Migranten auf den Feldern keine Rechte geben", schreibt Saviano, "dann tun wir vor allem der Mafia einen Gefallen."