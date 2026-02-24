Der Mann dachte, er würde nach Brindisi in Süditalien gefahren. Stattdessen brachte man ihn nach Albanien. Ohne ihn über die Wahrheit zu informieren, ohne dass ein schriftlicher Beschluss vorlag, ohne dass er mit seiner Familie oder seinem Anwalt sprechen konnte. Der Algerier Redouane L. kam nach Gjadër, in eines der Zentren, die nach dem Willen der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni den Wandel in der europäischen Migrationspolitik bringen sollten. Und die bisher noch kein einziges Mal funktioniert haben.