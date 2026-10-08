Italiens Regierungschefin besteht die Vertrauensabstimmung: Das neue Gesetz soll die Mehrheit im Parlament besonders stabil machen. Doch ist es auch verfassungsgemäß?

Nach einer bedeutungsschweren parlamentarischen Woche ist klar: Italien bekommt ein neues Wahlgesetz. Und die rechte Regierung von Premierministerin Giorgia Meloni kann sich weiter im Amt halten. Die italienische Abgeordnetenkammer hat in geheimer Wahl für die Wahlgesetzänderung gestimmt, mit 227 Stimmen zu 164 Gegenstimmen.