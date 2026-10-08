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VertrauensabstimmungMeloni ändert italienisches Wahlgesetz

Lesezeit: 3 Min.

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.
Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.
Roberto Monaldo/LaPresse/dpa

Italiens Regierungschefin besteht die Vertrauensabstimmung: Das neue Gesetz soll die Mehrheit im Parlament besonders stabil machen. Doch ist es auch verfassungsgemäß?

Von Elisa Britzelmeier, Rom

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Nach einer bedeutungsschweren parlamentarischen Woche ist klar: Italien bekommt ein neues Wahlgesetz. Und die rechte Regierung von Premierministerin Giorgia Meloni kann sich weiter im Amt halten. Die italienische Abgeordnetenkammer hat in geheimer Wahl für die Wahlgesetzänderung gestimmt, mit 227 Stimmen zu 164 Gegenstimmen.

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