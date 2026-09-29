Es lief schon mal besser für Giorgia Meloni. Ihre Partei Fratelli d’Italia liegt in den Umfragen zwar nach wie vor stabil auf dem ersten Platz, auch Italiens Ministerpräsidentin selbst hat hohe Zustimmungswerte. Doch ihre rechte Regierung bröckelt. Der Koalitionspartner Forza Italia verliert kontinuierlich an Wählern, ebenso die Lega von Matteo Salvini. Die droht noch dazu, durch interne Machtkämpfe auseinanderzufallen. Sie alle sehen sich bedroht von noch weiter rechts. Dort ist die neu gegründete Partei Futuro Nazionale des Ex-Generals Roberto Vannacci in den vergangenen Monaten gewachsen. Und gewachsen. Und gewachsen.