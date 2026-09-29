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Abstimmung über WahlgesetzMeloni setzt auf volles Risiko

Lesezeit: 5 Min.

Sollte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni die angekündigte Vertrauensabstimmung im Parlament verlieren, stünde Italien vor Neuwahlen.
Sollte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni die angekündigte Vertrauensabstimmung im Parlament verlieren, stünde Italien vor Neuwahlen.
Roberto Monaldo/LaPresse/AP/dpa

Italiens Ministerpräsidentin will unbedingt ein neues Wahlgesetz durchs Parlament bringen – dabei hat sie dort schon eine böse Überraschung erlebt. Jetzt stellt sie die Vertrauensfrage.

Von Elisa Britzelmeier, Rom

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Es lief schon mal besser für Giorgia Meloni. Ihre Partei Fratelli d’Italia liegt in den Umfragen zwar nach wie vor stabil auf dem ersten Platz, auch Italiens Ministerpräsidentin selbst hat hohe Zustimmungswerte. Doch ihre rechte Regierung bröckelt. Der Koalitionspartner Forza Italia verliert kontinuierlich an Wählern, ebenso die Lega von Matteo Salvini. Die droht noch dazu, durch interne Machtkämpfe auseinanderzufallen. Sie alle sehen sich bedroht von noch weiter rechts. Dort ist die neu gegründete Partei Futuro Nazionale des Ex-Generals Roberto Vannacci in den vergangenen Monaten gewachsen. Und gewachsen. Und gewachsen.

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