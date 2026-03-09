Es geht um viel für Giorgia Meloni. Wenn man der italienischen Ministerpräsidentin so zuhört in diesen Wochen, könnte man glauben: um alles. Ihre Regierung will eine Justizreform durchsetzen, das Parlament hat bereits im Herbst dafür gestimmt. Da es sich um eine Verfassungsänderung handelt und der Regierung die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit fehlt, stimmen nun am 22. und 23. März die Italienerinnen und Italiener ab.