Zum Hauptinhalt springen

Vor Referendum in ItalienMelonis Generalangriff auf die Justiz

Lesezeit: 4 Min.

Politik und Justiz müssten „an einem Strang ziehen“: Mit der Aussage hat Giorgia Meloni Beunruhigung ausgelöst.
Politik und Justiz müssten „an einem Strang ziehen“: Mit der Aussage hat Giorgia Meloni Beunruhigung ausgelöst. Remo Casilli/REUTERS

Die italienische Regierungschefin plant eine Justizreform. Sie will die Macht der Staatsanwälte und Richter beschneiden. Manche Kritiker sehen die Gewaltteilung in Italien in Gefahr.

Von Elisa Britzelmeier, Rom

Es geht um viel für Giorgia Meloni. Wenn man der italienischen Ministerpräsidentin so zuhört in diesen Wochen, könnte man glauben: um alles. Ihre Regierung will eine Justizreform durchsetzen, das Parlament hat bereits im Herbst dafür gestimmt. Da es sich um eine Verfassungsänderung handelt und der Regierung die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit fehlt, stimmen nun am 22. und 23. März die Italienerinnen und Italiener ab.

Zur SZ-Startseite

Russland
:Wo Pettersson und Findus Staatsfeinde sind

Unter Putin wird das gedruckte Wort schnell zum Feind der Nation – erst recht seit dem Krieg gegen die Ukraine. Aber nicht alle kapitulieren vor der Zensur. Begegnungen mit tollkühnen Autorinnen, Verlegern und Buchhändlerinnen.

SZ PlusVon Silke Bigalke

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite