Nach SicherheitskonferenzIm Zweifel lieber auch mit Trump

Beim Rombesuch im Januar hatten Giorgia Meloni und Friedrich Merz Nähe demonstriert. Ihre Position zu Trumps Ideologie unterscheidet sich jedoch deutlich.
Beim Rombesuch im Januar hatten Giorgia Meloni und Friedrich Merz Nähe demonstriert. Ihre Position zu Trumps Ideologie unterscheidet sich jedoch deutlich. (Foto: Michael Kappeler/dpa)

Kann man gute Beziehungen zu Maga-Amerika unterhalten und doch auf EU-Linie bleiben? Giorgia Meloni versucht es: Italien soll zumindest ein bisschen an Trumps „Friedensrat“ teilnehmen. Ihre Distanz zu Bundeskanzler Merz lässt aufhorchen.

Von Elisa Britzelmeier, Rom

Giorgia Meloni war, anders als zahlreiche Staats- und Regierungschefs, nicht nach München gereist am vergangenen Wochenende. Stattdessen war sie beim Gipfeltreffen der Afrikanischen Union in Addis Abeba. Die Sicherheitskonferenz hatte Italiens Ministerpräsidentin dennoch auch aus der Ferne im Blick, ganz besonders die Rede von Bundeskanzler Friedrich Merz und dessen Diagnose der „Kluft“, des „tiefen Grabens“ zwischen Europa und den USA.

