Umarmung mit gezückten Dolchen: So stellt der Künstler TVBOY Matteo Salvini und Giorgia Meloni in einem Wandbild unweit des Parlamentsgebäudes in Rom dar. Ihren dritten Partner Silvio Berlusconi lässt er lächelnd zuschauen.

Von Oliver Meiler, Rom

Kein Wort, seit Tagen. Giorgia Meloni schweigt, wenigstens öffentlich. Ihren Leuten untersagte die postfaschistische Siegerin der italienischen Parlamentswahl, den Triumph allzu ausgelassen zu feiern, und das hat einen tieferen Grund. 2008, als die extreme Rechte die Bürgermeisterwahl in Rom gewonnen hatte, gab es Bilder vom Kapitolshügel mit Männerscharen, die den Faschistengruß aufführten: viele ausgestreckte, rechte Arme als Zeichen der Revanche über die Geschichte. Und Banner mit keltischen Kreuzen. Die Bilder gingen um die Welt. Meloni ist gerade sehr bedacht darauf, in dieser heiklen Phase keine Fehler zu begehen, die ihr Image zusätzlich belasten würden. Das Ausland ist ja schon so besorgt genug über ihren Aufstieg zur Macht.

Vier Wochen noch, dann wird die 45-jährige Römerin Meloni, Chefin der Fratelli d'Italia und neue Anführerin des Rechtslagers, wohl Italiens erste Premierministerin werden, das heißt: Wenn alles glatt läuft. Das ist gar nicht so sicher.

Melonis größtes Problem sitzt in ihrer eigenen Koalition: in der Person von Matteo Salvini, Chef der Lega, Rivale und Alliierter. Er ist bei der Wahl so schmachvoll tief gesunken, auf 8,9 Prozent, dass er der ungeliebten Triumphatorin mit ihren 26 Prozent das Leben möglichst schwer machen will. Die zwei trafen sich nun zum ersten Mal, und zwar an einem neutralen Ort, in einem Raum der Abgeordnetenkammer, weil Salvini nicht den Höfling in der Parteizentrale der "Brüder Italiens" geben wollte. Die zwei ertragen sich auch persönlich nur leidlich, sie beackern dasselbe politische Terrain.

Die Zeitungen schreiben, Salvini erpresse Meloni. Blufft er nur?

Das Gespräch dauerte weniger als eine Stunde. Als Salvini den Palazzo verließ, hielt er sich das Handy ans Ohr, um auch ja nicht mit den wartenden Reportern reden zu müssen. Das ist sonst nicht seine Art.

Aus den Gefolgschaften beider Parteien hört man, dass Salvini sogar mit dem "Appoggio esterno" gedroht habe für den Fall, dass seinen Forderungen nicht entsprochen würde, wörtlich übersetzt: externer Beistand. Gemeint ist, dass die Lega die Regierung im Parlament unterstützt, aber keine Minister abstellen würde ins Kabinett. Um frei zu bleiben: ein bisschen drinnen, ein bisschen draußen, von Fall zu Fall. Unter diesen Umständen wäre es nicht einmal sicher, ob die rechte Regierung überhaupt starten würde. Meloni braucht die Stimmen der Lega, um es auf eine Parlamentsmehrheit zu bringen, genauso wie sie die Stimmen von Silvio Berlusconis Forza Italia braucht. Im Senat, der kleineren Kammer, beträgt die Marge der Rechten insgesamt nur gerade elf Sitze.

Die Zeitung La Repubblica titelt groß über ihre ganze erste Seite: "Salvinis Erpressung". Natürlich sind das Machtspiele, wie sie der italienische Politbetrieb vor Regierungsbildungen schon oft erlebt hat. Die Medien haben ihre beliebte Rubrik "Toto-ministri" wieder aktiviert, so nennt sich die Börse möglicher Minister: Im Moment werden gerade alle Namen gehandelt, die das rechte Panorama hergibt, auch sehr unwahrscheinliche. Salvini plustert sich auch auf, weil er in seiner eigenen Partei Respekt zurückgewinnen muss und seine internen Kritiker kleinhalten will. Blufft er nur?

Detailansicht öffnen Wie umgehen mit dem unbequemen, aber nötigen Partner Salvini - das ist eine der schwierigen Personalfragen, vor denen die Chefin der Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nun bei der Regierungsbildung steht. (Foto: Cecilia Fabiano/LaPresse/AP)

Salvini besteht darauf, Innenminister zu werden. Das war er schon einmal, von Sommer 2018 bis Sommer 2019. Seine Amtsführung produzierte viele Schlagzeilen, Italien schloss seine Häfen für Migranten und Seenotretter. Salvini handelte sich dafür einige Strafverfahren ein. Ein besonders prominentes, angestrengt von der spanischen NGO Open Arms, läuft noch. Salvini droht eine Haftstrafe. Doch nach seinem Dafürhalten hat er die italienischen Grenzen gesichert und gezeigt, wie es geht. Eine Rückkehr in den "Viminale", den Sitz des Innenministeriums, wäre für Salvini vor allem eine persönliche Genugtuung. Meloni soll zu ihm gesagt haben, dass sie für den Posten einen parteilosen Technokraten im Kopf habe, einen Präfekten. Offenbar drängt auch Staatspräsident Sergio Mattarella darauf, das Ressort nicht zu exponieren. Und Mattarella hat ein Vetorecht, wenn es um die Besetzung der Ministerien geht.

Alle schauen auf den Namen des neuen Finanzministers - es muss ein Techniker sein

Als Alternative gäbe sich Salvini vielleicht mit Vizepremier zufrieden. Auch das war er schon einmal, ebenfalls von 2018 bis 2019 an der Seite von Premier Giuseppe Conte. Meloni wird sich aber wohl hüten, mit ihrem Rivalen die Spitze zu teilen, obschon das fürs Erste die Regierung etwas stabilisieren würde. Forza Italia würde dann auch einen Vizepremier für sich wollen, mit ihrem Wahlergebnis von 8,3 Prozent ist sie schließlich nur unwesentlich kleiner als die Lega.

Am meisten schauen die Welt, Europa und die Finanzmärkte aber ohnehin auf die Besetzung des Wirtschafts- und Finanzministeriums. Auch da sucht die Rechte nach einem parteilosen Techniker mit möglichst viel internationalem Renommee, weil sie in ihren Reihen keine seriösen Namen haben. Premier Mario Draghi soll Meloni geraten haben, den Ökonomen Fabio Panetta anzufragen. Der Römer ist Mitglied des Exekutivkomitees der Europäischen Zentralbank und soll dem rechtsbürgerlichen Lager nahestehen. Doch Panetta hat nun schon mehrmals abgesagt. Er möchte lieber Chef der italienischen Zentralbank werden, das ist sein Traum, und er ist nicht weit weg: 2023 wird der Posten frei. Nun hofft Meloni, Sergio Mattarella könnte Panetta überzeugen, das Schlüsselressort zu übernehmen. Damit Italien auf Kurs bleibt und seine Bilanz in Ordnung behält.

Denn auch in staatsfinanziellen Angelegenheiten sind die rechten Sieger alles andere als einig. Salvini und Berlusconi fordern fast täglich mehr Schulden, mehrere Dutzend Milliarden Euro, damit den Familien und den Firmen geholfen werden könne, ihre hohen Strom- und Gasrechnungen zu bezahlen. Schon in der Ministerratssitzung wollen sie die Aufnahme neuer Schulden beschließen, neben einer Reihe anderer Maßnahmen, mit denen Meloni schlechterdings leben kann. Es ist gerade alles sehr kompliziert, jeder Fehltritt kann fatal sein. Auch darum schweigt Giorgia Meloni.