Italiens Abgeordnetenkammer hat einem Gesetzentwurf zugestimmt, nach dem Leihmutterschaft auch strafbar würde, wenn sie im Ausland in Anspruch genommen wird. Mit 166 von 279 möglichen Stimmen votierten Abgeordnete der rechten Regierungsparteien am Mittwoch für den Entwurf der Familienministerin Eugenia Roccella von der Partei Fratelli d'Italia. Leihmutterschaft ist bereits verboten in Italien, künftig würde sie zum "internationalen Verbrechen", auf das Strafen bis zu zwei Jahren Haft und bis zu einer Million Euro stehen. Sie sind vorgesehen für Beteiligung an Vermarktung von Keimzellen, Embryonen und Leihmutterschaft. Dem Gesetz muss noch der Senat als zweite Parlamentskammer zustimmen. Besonders LGBTQ-Aktivisten lehnen die Pläne ab. Der Regenbogenfamilien-Verband erklärte, 90 Prozent der italienischen Paare, die Leihmutterschaft im Ausland nutzten, seien heterosexuell.