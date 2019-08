An diesem Dienstag beginnt in Rom die zweite Konsultationsrunde bei Staatspräsident Sergio Mattarella über die Frage, wer die neue Regierung in Italien bilden soll. Diese soll zunächst zwei Tage dauern. Die Sozialdemokraten (PD) und die populistische 5-Sterne-Bewegung sind bei ihrem Versuch zur Bildung einer Regierungskoalition am Wochenende nicht vorangekommen. Streitpunkt ist die Frage, wer die neue Regierung anführen soll. Die 5 Sterne bekräftigten am Sonntag ihre Forderung, der bisherige, parteilose Regierungschef Giuseppe Conte solle auch der künftige sein. PD-Chef Nicola Zingaretti erklärte indes, jede neue Regierung, die mit der Vergangenheit brechen wolle, müsse sich auch beim Personal neu aufstellen. "Wir tun, was wir können, um eine positive Lösung zu erreichen. Die ist im Moment aber nicht in Sicht", sagte Zingaretti. Er rief die 5 Sterne zu einem weiteren Treffen am Montag auf.