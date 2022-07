Die italienische Regierung droht am Donnerstag an einer Vertrauensabstimmung zu scheitern. Die an der Koalition von Ministerpräsident Mario Draghi beteiligte Fünf-Sterne-Bewegung kündigte am späten Mittwochabend an, sie werde sich nicht an dem Votum im Senat beteiligen. Parteichef und Ex-Ministerpräsident Giuseppe Conte sagte Reportern, die Regierung sollte mehr im Kampf gegen gesellschaftliche Probleme unternehmen. Zuvor hatten andere Parteien ihren Ausstieg aus der Regierung angekündigt, sollten die Fünf Sterne die Koalition verlassen. Eine Reaktion von Draghi lag zunächst nicht vor. Er hatte jüngst erklärt, er werde keine Koalition ohne Teilnahme des Partners anführen. Sollten die Fünf Sterne die Regierung verlassen, werde er sein Amt niederlegen. Einige Mitglieder der Fünf-Sterne-Bewegung fordern genau diesen Schritt, weil es Streit über einen Gesetzesentwurf zu Hilfsgeldern im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine gibt. Draghi führt die Koalition seit Februar 2021.