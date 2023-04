Am Po vorbei

Grüne in Italien

Der Po, die stolze Lebensader des Nordens, war vergangenen Sommer nur noch ein Rinnsal. Und die Pegelstände sind in diesem Frühjahr schon wieder bedenklich niedrig.

In Italien ist der Klimawandel so spürbar wie wohl nirgendwo sonst in Europa. Und die Grünen? Kommen auf drei Prozent. Krisentreffen mit einem Parteichef, der für mehr Umweltbewusstsein kämpft - und gegen die eigene Bedeutungslosigkeit.