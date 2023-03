Klimaaktivisten haben die Fassade des berühmten Palazzo Vecchio in Florenz mit Farbe beschmiert. Die Aktion in der mittelitalienischen Stadt am Freitagmorgen dauerte nach Darstellung der verantwortlichen Gruppe "Ultima Generazione (Letzte Generation)" nur wenige Minuten. Zwei ihrer Mitglieder sprühten demnach abwaschbare Farbe mit Feuerlöschern an die Eingangsfassade des mittelalterlichen Baus. Auf Fotos und Videos zeigten, wie die Aktivisten die Fassade besprühten. Ordnungskräfte waren sofort zur Stelle, stoppten sie und führten sie ab. Passanten reagierten teils unwirsch und mit Beleidigungen auf die Aktion.