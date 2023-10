In Italien hat die Polizei zwei mutmaßliche Mitglieder der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) festgenommen. Den beiden Ägyptern wird vorgeworfen, im Internet "äußerst aktiv" IS-Proganda verbreitet und zur Finanzierung der Terrormiliz beigetragen zu haben, wie die Staatsanwaltschaft in Mailand am Dienstag mitteilte. Dabei sollen sie auch Drohungen gegen Premierministerin Giorgia Meloni ausgesprochen haben. Einer der beiden Männer hat auch die italienische Staatsbürgerschaft. Italien hat nach dem Angriff der Hamas auf Israel die Sicherheitsvorkehrungen massiv verschärft.