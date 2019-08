5. August 2019, 21:26 Uhr Italien Höhere Strafen für Seenotretter

Retter von Migranten im Mittelmeer können in Italien künftig noch härter bestraft werden, wenn sie mit ihren Schiffen unerlaubt in die Hoheitsgewässer des Landes fahren. Ein Sicherheitsgesetz, das der Senat am Montag gebilligt hat, sieht Strafen in Höhe bis zu einer Million Euro vor und ermöglicht den Behörden, Schiffe zu konfiszieren. Die Regierung hatte für die schnellere Verabschiedung des Gesetzes die Vertrauensfrage gestellt. Durch diesen Schritt wurden keine weiteren Änderungen an dem von der Abgeordnetenkammer genehmigten Entwurf vorgenommen. Innenminister Matteo Salvini schrieb auf Twitter, das Gesetz sehe "mehr Befugnisse für die Sicherheitskräfte, mehr Kontrollen an den Grenzen, mehr Männer, um Mafiosi und Camorristi festzunehmen" vor.

Die Maßnahmen sind umstritten. Nicht nur Hilfsorganisationen haben Kritik geübt, sondern auch die Vereinten Nationen. Erst am Montag lief ein Fischerboot mit 48 geretteten Migranten Lampedusa an.