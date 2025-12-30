Kurz vor dem Jahreswechsel hat das italienische Parlament den Haushalt 2026 endgültig verabschiedet. Das Finanzpaket der rechten Dreier-Koalition von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni mit einem Gesamtvolumen von rund 22 Milliarden Euro wurde nun auch von der Abgeordnetenkammer gebilligt. Der Senat hatte kurz vor Weihnachten zugestimmt. Der Billigung waren lange Debatten vorangegangen. Die Meloni-Regierung hatte sich am Montagabend einer Vertrauensabstimmung unterzogen, um den Haushalt durchzubekommen, damit er noch am 1. Januar 2026 in Kraft treten kann. Meloni will die Neuverschuldung für 2026 unter drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) senken, wie es die europäischen Stabilitätskriterien vorsehen. Italien gehört zu den am höchsten verschuldeten Staaten Europas.