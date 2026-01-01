Zum Hauptinhalt springen

ItalienSpendengelder für Nahrung und Medikamente – oder für die Hamas?

Lesezeit: 3 Min.

Polizisten durchsuchen das Büro einer Organisation in Mailand, die offiziell palästinensische Zivilisten unterstützt.
Polizisten durchsuchen das Büro einer Organisation in Mailand, die offiziell palästinensische Zivilisten unterstützt. (Foto: Claudio Furlan/LaPresse/AP)

Unter dem Deckmantel der Wohltätigkeit soll ein italienisches Netzwerk die palästinensische Terrororganisation finanziert haben, sieben Personen wurden festgenommen. Nun diskutiert Italien über die Solidarität mit Gaza.

Von Elisa Britzelmeier

Es sollte offenbar so aussehen, als ginge es um Spenden für die Not leidende Bevölkerung im Gazastreifen, um Geld für Lebensmittel, Wasser und Medikamente. Doch tatsächlich, so der Verdacht der Ermittlungsbehörden, soll das Geld aus Italien nicht in humanitäre Hilfe geflossen sein. Sondern an die Terrororganisation Hamas.

Zur SZ-Startseite

UN
:Meloni bewegt sich auf Palästina zu

Italiens Ministerpräsidentin rückt vor ihrer Rede vor den Vereinten Nationen in New York von ihrer strikt israelfreundlichen Position ab. In ihrem Land ist das Interesse am Schicksal der Menschen in Gaza groß.

SZ PlusVon Marc Beise

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite