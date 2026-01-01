Es sollte offenbar so aussehen, als ginge es um Spenden für die Not leidende Bevölkerung im Gazastreifen, um Geld für Lebensmittel, Wasser und Medikamente. Doch tatsächlich, so der Verdacht der Ermittlungsbehörden, soll das Geld aus Italien nicht in humanitäre Hilfe geflossen sein. Sondern an die Terrororganisation Hamas.
Spendengelder für Nahrung und Medikamente – oder für die Hamas?
Unter dem Deckmantel der Wohltätigkeit soll ein italienisches Netzwerk die palästinensische Terrororganisation finanziert haben, sieben Personen wurden festgenommen. Nun diskutiert Italien über die Solidarität mit Gaza.
Italiens Ministerpräsidentin rückt vor ihrer Rede vor den Vereinten Nationen in New York von ihrer strikt israelfreundlichen Position ab. In ihrem Land ist das Interesse am Schicksal der Menschen in Gaza groß.
