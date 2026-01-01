Es sollte offenbar so aussehen, als ginge es um Spenden für die Not leidende Bevölkerung im Gazastreifen, um Geld für Lebensmittel, Wasser und Medikamente. Doch tatsächlich, so der Verdacht der Ermittlungsbehörden, soll das Geld aus Italien nicht in humanitäre Hilfe geflossen sein. Sondern an die Terrororganisation Hamas.