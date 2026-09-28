Die Anwältin spricht von einem „Sieg“: Der Doktorand Giulio Regeni wurde 2016 in Kairo gefoltert und getötet. Ein Gericht in Rom verurteilt drei Mitarbeiter des ägyptischen Geheimdienstes – doch vermutlich muss keiner von ihnen ins Gefängnis.

Er war 28 Jahre alt und für seine Doktorarbeit von Italien nach Ägypten gezogen, dann verschwand er einfach. Giulio Regeni, ursprünglich aus dem Friaul, war auf dem Weg zu einer Geburtstagsfeier. Sein Handy wurde noch an einer Kairoer U-Bahn-Station nahe seiner Wohnung geortet. Einige Tage später wurde er tot in einem Straßengraben gefunden. Halbnackt, Hals und Zähne gebrochen, Blutergüsse im Gesicht. Ein Folteropfer, da war man sich in seiner Heimat Italien recht bald sicher. Und kam zu dem Schluss, dass Regeni von Agenten des Geheimdienstes verschleppt und getötet wurde.