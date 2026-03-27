Elly Schlein erlebt gerade ihren Moment. Zum ersten Mal hat sich gezeigt, dass Giorgia Meloni nicht unbesiegbar ist, beim Referendum über eine Justizreform hat Italiens Ministerpräsidentin deutlich verloren. Die Chefin der größten Oppositionspartei sieht in der Mehrheit gegen Meloni vor allem eine klare Mehrheit für sich. Und ein Signal über Italien hinaus: dass es möglich ist, die nationalistische Rechte zu schlagen.