Zum Hauptinhalt springen

ItalienDie Anti-Meloni sieht ihre Stunde gekommen

Lesezeit: 2 Min.

„Egal wann, wir sind ebreit“: Italiens Oppositionschefin Elly Schlein im März 2026 vor dem Referendum über eine Justizreform, das Ministerpräsidentin Giogia Meloni dann verlor.
„Egal wann, wir sind ebreit“: Italiens Oppositionschefin Elly Schlein im März 2026 vor dem Referendum über eine Justizreform, das Ministerpräsidentin Giogia Meloni dann verlor. STEFANO RELLANDINI/AFP

Die rechte Ministerpräsidentin hat eine schwere Niederlage erlitten. Auf Elly Schlein, Chefin der größten Oppositionspartei Italiens, setzt die Linke des Landes die Hoffnung.

Von Elisa Britzelmeier, Rom

Elly Schlein erlebt gerade ihren Moment. Zum ersten Mal hat sich gezeigt, dass Giorgia Meloni nicht unbesiegbar ist, beim Referendum über eine Justizreform hat Italiens Ministerpräsidentin deutlich verloren. Die Chefin der größten Oppositionspartei sieht in der Mehrheit gegen Meloni vor allem eine klare Mehrheit für sich. Und ein Signal über Italien hinaus: dass es möglich ist, die nationalistische Rechte zu schlagen.

Zur SZ-Startseite

Volksabstimmung
:Italien sagt Nein zu Melonis Justizreform

Es ist ein schwerer Schlag für die Regierung unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni: In einer Volksabstimmung in Italien spricht sich die Mehrheit gegen einen grundlegenden Umbau der Justiz aus.

SZ PlusVon Elisa Britzelmeier

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite