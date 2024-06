Zwei Bilder sind es, die nach diesem Wochenende Italiens Politik auf den Punkt bringen. Hier die Ministerpräsidentin Giorgia Meloni , 47, die sich im Rahmen eines G-7-Abendessens im abgeschirmten Luxusresort „Borgo Egnazia“ zu einer Volkstanztruppe gesellt und im weißen Sommerkleid ausgelassen die in Südapulien beliebte Pizzica mittanzt. Dort die Oppositionsführerin Elly Schlein, 39, die in den Straßen von Rom und in Jeans bei der „Gay Pride“ zum Lied „Mon amour“ von Annalisa tanzt („Ich sah, wie sie ihn küsste, wie sie sie küsste, wie sie mich küsste“).

Zwei ausgelassen feiernde Frauen, die sehr rechte Parteivorsitzende der postfaschistischen Fratelli d’Italia und die sehr linke Chefin des sozialdemokratischen Partito Democratico. Die Vertreterin traditioneller (Familien-)Werte und die Frau, die mit einer Frau zusammenlebt: Beide sind sie seit den Europawahlen die bestimmenden Personen der italienischen Politik, und die Männer in ihrem jeweiligen Lager sind marginalisiert.

Meloni kann sich ihres Vorsprungs in Italien nicht sicher sein

Noch hat Meloni in diesem Zweikampf die Nase weit vorn. Nicht nur, weil sie ja schon regiert, sondern auch weil sie weiterhin die eindeutig besseren Wahlergebnisse erzielt. Darüber hinaus steht das rechte Lager, wenn es um die Macht geht, meist zusammen – in klarem Gegensatz zum linken Lager, das seine Uneinigkeit gegebenenfalls bis zur Erfolglosigkeit pflegt. Aber Meloni kann sich ihres Vorsprungs nicht sicher sein, und das hängt paradoxerweise mit dem Erfolg zusammen, den sie gerade genießt.

Es war beim G-7-Gipfel und anschließend bei der Ukraine-Konferenz in der Schweiz offensichtlich, woher die viel beschriebene außenpolitische Reputation der jungen italienischen Ministerpräsidentin rührt. Allgemein wird ihr Pragmatismus gelobt, aber der konkrete Schlüssel ist ihre bedingungslose Unterstützung der Ukraine, mit dem die anfänglich beargwöhnte Rechtsaußen bei den Kollegen hoffähig wurde.

Allerdings kann sich die Römerin damit innenpolitisch noch ziemlichen Ärger einhandeln. Nicht nur, dass ihr Koalitionspartner Matteo Salvini von der Lega, ein bekennender Autokraten-Fan, entschieden anderer Auffassung ist; auch in der Bevölkerung wird Melonis Treue zu Wolodimir Selenskij vielfach nicht geteilt. Es wird spannend sein zu sehen, wie lange sie ihren Kurs beibehält.

Am Thema Abtreibung hätte der G-7-Gipfel scheitern können

Wie beweglich der Untergrund werden kann, auf dem man eben noch fest stand, erlebte Meloni bei einem anderen Thema: dem Recht auf Abtreibung. Da hat sie in Apulien gerade noch die Kurve bekommen – aber das Thema ist nicht ausgestanden. Partout wollte sie verhindern, dass das für sie unliebsame Wort in „ihrem“ Abschlussdokument stehen würde. Nicht nur, dass sie die Provokation ihrem Stargast Papst Franziskus, mit dem sie ein extrem konservatives Weltbild teilt, ersparen wollte. Sie selbst ist bei diesem Thema kompromisslos, in ihrer Autobiografie erzählt sie, dass ihre Mutter, als sie mit ihr – Giorgia – schwanger war, sich gegen vielfachen Rat entschieden habe, nicht abzutreiben.

Keine „Abtreibung“ also – obwohl das Wort doch beim Gipfel 2023 in Japan bereits ins Abschlussdokument gekommen war, und es bei G-7-Treffen üblicherweise so läuft: Was einmal auf der Agenda ist, bleibt da, und wenn es wieder runterfällt, dann nur mit Getöse. So geschehen in Apulien.

Meloni spielte das in der Abschlusspressekonferenz herunter als technisches Detail, in der Sache habe sich doch gar nichts geändert, es werde ja auf frühere Dokumente verwiesen. Aus Verhandlungsdelegationen hörte man das anders: Die Italiener hätten an dem Thema womöglich den Gipfel scheitern lassen.

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron eskalierte die Auseinandersetzung dann in die Öffentlichkeit, indem er die italienische Haltung kritisierte, und Meloni keilte erbost zurück.

Aber auch ihr Freund Joe Biden, hörte man, sei „irritiert“ gewesen über die italienische Starrköpfigkeit, und am Ende gab es dann einen Kompromiss, mit dem alle irgendwie leben konnten – besonders Meloni, denn das Wort „Abtreibung“ blieb draußen. Aber der Schaden war größer, als sie einräumen will.

Macron und Scholz gehen auf Distanz

Es ist kein Zufall, dass nach diesem Gipfel, der allgemein als großer Erfolg Melonis bewertet wird, nicht nur Macron, sondern auch Bundeskanzler Olaf Scholz auf Distanz gingen: Meloni stehe „ganz rechts im politischen Spektrum“, sagte er im Fernseh-Interview, die Zusammenarbeit mit ihrer Partei in Europa sei schwer vorstellbar. Dass er dies noch unter apulischen Olivenbäumen sagte, wenige Kilometer vom Tagungshotel entfernt, soll Meloni besonders erzürnt haben.

Je mehr Einfluss die italienische Ministerpräsidentin international bekommen wird, desto häufiger werden diese Konflikte sein. Außenpolitisch geschmeidig, innenpolitisch knallhart rechts, das kann nur funktionieren, wenn die beiden Welten sich nicht überschneiden. Wenn das, was Meloni zu Hause vorantreibt (im konkreten Fall Verschärfungen in der Schwangerschaftsberatung und bei der Abtreibungspraxis in den Krankenhäusern), international relevant ist, dann muss die Frau mit den zwei Gesichtern sich womöglich entscheiden.

Entweder wird sie dann zu Hause den Erwartungen ihrer Parteigänger nicht mehr gerecht – oder sie verliert außenpolitisch an Einfluss. Elly Schlein wird die Erste sein, die darauf hinweist.