Von Marc Beise, Rom

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni will ihr Projekt eines nach Albanien ausgelagerten Flüchtlingskomplexes nicht aufgeben, das wurde am Wochenende in der Hauptstadt Rom deutlich. Meloni hat für diesen Montag eine außerordentliche Sitzung des Kabinetts einberufen, bei der neue Maßnahmen diskutiert und beschlossen werden sollen. Am Freitag hatte das für Einwanderungsfragen zuständige Gericht in Rom verfügt, dass alle bis dahin in die beiden neuen albanischen Lager gebrachten Seeflüchtlinge nach Italien überstellt werden müssen; dies geschah am Samstag. Über das Urteil gibt es in Melonis eigener Partei, den postfaschistischen Fratelli d’Italia, erheblichen Unmut, aber auch bei den beiden Koalitionspartnern.