Das Gefängnis Sant'Anna in Modena: Hier und in mehreren anderen Haftanstalten des Landes kam es im Frühjahr 2020 zu Revolten.

In einem Gefängnis bei Neapel haben Wärter in einer Operation mehr als hundert Häftlinge geschlagen und gefoltert - als Strafe für eine Revolte in der ersten Pandemiewelle. Und die Politik? Tut sich trotz eindeutiger Beweisvideos schwer.