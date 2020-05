Italien will einen jährlichen Gedenktag für die Opfer der Corona-Pandemie einführen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf verabschiedete der Sozialausschuss der Abgeordnetenkammer fraktionsübergreifend, wie italienische Medien am Freitag berichteten. Als Datum ist der 18. März vorgesehen; der Tag, an dem ein Militärkonvoi Dutzende Särge aus der Stadt Bergamo abtransportierte. Das Gesetz soll in den kommenden Wochen im Parlament zur Abstimmung kommen. Vorgesehen seien eine landesweite Schweigeminute und Gedenkveranstaltungen. Auch in Schulen und öffentlich-rechtlichen Sendern solle an die Corona-Krise erinnert werden. Arbeitnehmer würden eingeladen, einen Teil ihres Tagesgehalts für einen Forschungsfonds zu spenden. Italien verzeichnet bislang mehr als 33 000 Tote in Zusammenhang mit Covid-19.