In Bedrängnis, aber nicht am Ende: Italiens Premierminister Giuseppe Conte.

Von Oliver Meiler, Rom

Italiens Premier Giuseppe Conte gerät immer stärker unter Druck. Amtsvorgänger Matteo Renzi von der kleinen Regierungspartei Italia Viva soll am Wochenende zu Alliierten gesagt haben, die Zeit des "Conte II" sei vorüber. "Game over", nannte er es, schreibt die Zeitung Corriere della Sera. Mit "Conte II" ist die zweite Regierung des Süditalieners gemeint, der er seit seinem Bruch mit Matteo Salvinis Lega im Sommer 2019 vorsteht.

Unterstützt wird er jetzt von den Cinque Stelle, vom sozialdemokratischen Partito Democratico, von Italia Viva und von der linken Partei Liberi e Uguali. Renzi sagte dieser Tage offenbar auch, er habe keine andere Wahl: "Würde ich jetzt umschwenken, kann ich mich gleich auf dem Mars verstecken."

Im Zentrum des Streits steht der Umgang mit den 209 Milliarden Euro Zuschüssen und Krediten aus dem europäischen Recovery Fund. Kein Land erhält mehr Hilfe aus Brüssel als Italien, das zu Beginn der Pandemie früh und stark getroffen wurde von Corona.

Renzi findet: Conte fehlt der Plan

Renzi wirft Conte vor, er habe keinen Gesamtplan für den Wiederaufbau des Landes und führe fast alleine Regie in dieser Phase. Außerdem wende er sich lieber an Manager aus der Privatwirtschaft als an Minister der Republik. Auch die Sozialdemokraten finden, Conte entscheide zu wenig kollegial. In den kommenden Tagen will der Premier nun einen neuen Entwurf vorlegen und einen neuen Leitungsausschuss.

Renzi fordert ihn auch auf, die Kreditlinie über 37 Milliarden Euro aus dem Europäischen Stabilitätsmechanismus anzunehmen - bisher wehrt sich Conte dagegen, weil die ihm nahestehenden Fünf Sterne aus ideologischen Gründen abgeneigt sind. Das Geld würde in das Gesundheitswesen fließen.

Folgt "Conte III" auf "Conte II"?

Ein allfälliges Ende von "Conte II" muss nicht bedeuten, dass Conte sein Amt verlieren würde. Es kann auch sein, dass sich die Koalition auf ein neues Kabinett einigt, ein "Conte III", und dafür einige wichtige Ministerien neu besetzt.

Diskutiert wird unter anderem, dass Renzi Außenminister werden könnte anstelle des bisherigen Chefdiplomaten Luigi Di Maio, der seinerseits als zukünftiger Innenminister gehandelt wird. Keine Partei des regierenden Bündnisses drängt es zu frühzeitigen Neuwahlen, alle wollen es bis zur Legislaturperiode 2023 schaffen. Und deshalb rechnet man in Rom damit, dass die Streitereien zwar noch eine Weile weitergehen werden, sich am Ende aber lösen lassen.