Über Wochen herrschte Chaos in der ehemaligen italienischen Regierungspartei Fünf-Sterne-Bewegung. Die Parteibasis hat nun Klarheit geschaffen: In einer wiederholten Abstimmung haben die Mitglieder den Bruch mit Gründer Beppe Grillo bestätigt und für die Abschaffung seines Postens des „Garanten“ gestimmt. Bereits vor zwei Wochen hatte sich eine Mehrheit der Mitglieder so entschieden und Grillo den Posten entzogen. Der Fernsehkomiker setzte eine Wiederholung der Wahl durch, die er nach Parteiangaben erneut verlor. Als hoch bezahlter „Garant“ wollte Grillo die Gründungswerte der Partei schützen.