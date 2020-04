Am 25. April feiert das Land den Jahrestag seiner Befreiung vom Faschismus - diesmal in einer virtuellen Gedenkfeier und begleitet von rechter Polemik.

Eigentlich sollte dieser 25. April in Italien ein normaler Gedenktag werden. Ein Tag, an dem man das Ende des Zweiten Weltkriegs und der Herrschaft des Faschismus zelebriert, mit den üblichen Ritualen: Besuche an historischen Orten, Politikerreden, Medienberichte. Doch diesmal ist alles ein bisschen anders. Nicht nur weil dieser Tag der Befreiung in die Coronakrise fällt und Menschenansammlungen streng verboten sind. Sondern auch, weil er seit Jahren von immer lauteren Polemiken aus dem rechten Spektrum begleitet wird: für die Lega von Matteo Salvini und die Fratelli d'Italia von Giorgia Meloni ist die Geringschätzung, ja sogar die Diskreditierung des Antifaschismus zur Konstante geworden. Dessen Symboldatum, der 25. April, bleibt davon nicht ausgespart.

Anders als in Deutschland ist der Tag der Befreiung in Italien ein gesetzlicher Feiertag. Das Datum bezieht sich nicht auf das offizielle Kriegsende, sondern auf die Aufstände der Widerstandsbewegung am 25. April. An dem Tag bleiben Schulen und Geschäfte zu, im Fernsehen läuft die Übertragung der Zeremonie in Rom, wo der Präsident der Republik an die Werte appelliert, die die Basis der heutigen Demokratie bilden. In fast allen italienischen Städten finden Gedenkfeiern oder kulturelle Veranstaltungen statt: Selten sind sie gut besucht, doch das gleiche Schicksal teilen ähnliche Feierlichkeiten in Europa. Das liegt daran, dass die noch lebenden Zeitzeugen, deren Erfahrung für die kollektive Erinnerung entscheidend ist, immer weniger werden. Das liegt aber auch daran, zumindest im italienischen Fall, dass revisionistische Thesen - etwa der Mythos, der Faschismus sei auch "gutartig" gewesen - ihren Weg in die Mitte der Gesellschaft gefunden haben.

Im vergangenen Jahr nannte Matteo Salvini den Tag der Befreiung ein "Derby zwischen Faschisten und Kommunisten", dieses Jahr schlug die Partei Fratelli d'Italia vor, statt an die Opfer des Faschismus an alle Kriegsopfer zu erinnern - und an die Covid-19-Toten dieses Jahres gleich mit. Parteichefin Giorgia Meloni sagte schon vor einigen Jahren, aus ihrer Sicht gäbe es für eine Gedenkfeier ein passenderes Datum: den 4. November. An dem Tag endete der Erste Weltkrieg, der Faschismus existierte damals noch nicht - und, noch wichtiger: Italien gehörte zu den Siegermächten.

Schon Berlusconi verschob die Maßstäbe

Nun könnte man diese Polemiken, die dieses Jahr wegen des Coronavirus ohnehin gedämpft ausfielen, als billige Provokation betrachten - wenn Lega, Fratelli d'Italia und die jetzt marginale Forza Italia von Silvio Berlusconi zusammen nicht die Hälfte der Wählerschaft hinter sich versammeln würden, wie die jüngsten Umfragen zeigen. Und wenn die Geschichtsumdeutung nicht der Legitimierung rechtsextremer Tendenzen dienen würde.

Dabei ist dieser Kampf um die Erinnerung nicht neu. Der italienische Historiker Sergio Luzzatto sagt, die gleiche Diskussion habe es schon in den Neunzigerjahren gegeben, nachdem Berlusconi an die Macht kam - wobei das Phantom des Faschismus seinerzeit nicht so groß und gefährlich war wie heute. Berlusconi verschob die Maßstäbe: Nicht weil er, wie Luzzatto sagt, "die Relativierung des Antifaschismus erfand, sondern weil er diese Gefühle, die schon in der Gesellschaft der Nachkriegszeit durchaus präsent waren, neu interpretierte". Seine ganze Karriere über war Berlusconis Politikstil von Tabubrüchen gekennzeichnet, er koalierte mit einer neofaschistischen Partei und machte sie - und ihre politische Tradition - salonfähig. Überlegungen, den Tag der Befreiung abzuschaffen, mehrten sich, wurden aber letztlich nicht umgesetzt.

75 Jahre nach dem Kriegsende bleibt der Tag der Befreiung ein wichtiger Moment für die antifaschistische Identität des Landes. Die demokratischen Kräfte im Land hatten vor, dieses Jahr ein großes, rundes Jubiläum zu feiern. Dann kam das Coronavirus, das Italien besonders hart traf, die Gedenkfeier zum 25. April musste auf eine "piazza virtuale" umziehen. Auf diesem virtuellen Platz ist nun eine Live-Übertragung mit Zeitzeugen und Künstlern geplant, natürlich jeweils aus der häuslichen Isolation heraus. Offizielles Motto: "io resto libero", ich bleibe frei.