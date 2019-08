Das italienische Innenministerium hat die Anlandung von Frauen, Kindern und Kranken auf dem südlich der Insel Lampedusa blockierten Rettungsschiff Mare Jonio genehmigt. Dem Schiff war die Einfahrt in italienische Gewässer trotz schwerer See zunächst verweigert worden war. Nun ordnete das Ministerium an, die besonders schutzbedürftig geltenden Flüchtlinge an Land zu bringen, wie die italienische Hilfsorganisation Mediterranea Saving Humans am Donnerstag mitteilte. Deren Schiff hatte am Vortag vor der libyschen Küste knapp hundert Bootsflüchtlinge gerettet. Unter den Migranten sind 26 Frauen, darunter acht Schwangere, und 22 Kinder im Alter von unter zehn Jahren.