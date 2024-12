Der rechte Politiker Tommaso Foti ist neuer italienischer Europaminister. Der 64-Jährige übernahm in der Rechtsregierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni das Amt von Raffaele Fitto, der als einer der Vizepräsidenten der neuen EU-Kommission nach Brüssel gewechselt ist. Foti gehört Melonis Partei Fratelli d'Italia (Brüder Italiens) an. Bislang war er Fraktionschef der Fratelli in der Abgeordnetenkammer. Italien wird seit zwei Jahren von einer Dreierkoalition aus drei rechten und konservativen Parteien regiert. Foti ist im Kabinett für die Umsetzung eines EU-finanzierten Konjunkturplans verantwortlich, in dessen Rahmen Italien bis 2027 etwa 200 Milliarden Euro erhalten wird. Mehr als 120 Milliarden Euro hat das EU-Gründungsmitglied daraus bereits bekommen.