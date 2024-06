Mit der zweiten Runde sind am Montag die Kommunalwahlen in Italien zu Ende gegangen. Besonders beachtet wurden die Provinz- und Regionalhauptstädte von Nord bis Süd; die meisten der 20 Regionen Italiens sind in mehrere Provinzen unterteilt. Da sich vielerorts linke und rechte Parteien zu Wahlbündnissen zusammengefunden haben, wird das Ergebnis in Italien unter dem Gesichtspunkt bewertet, ob „links“ oder „rechts“ gewonnen hat.

In der ersten Runde, die vor zwei Wochen gleichzeitig mit der Europawahl stattfand und bei der die absolute Mehrheit der Stimmen notwendig war, endete das Duell um die Bürgermeisterämter mit 10 zu 5 für das Mitte-Links-Lager. Am Sonntag und Montag mussten 14 weitere Provinzhauptstädte sowie 91 kleinere Städte noch einmal wählen, und diesmal reichte es aus, am Ende vorne zu liegen. Die Frage, die bis Montagnachmittag noch nicht entschieden war, lautete: Würde das Mitte-Rechts-Lager aufholen?

Schmidt hat acht Jahre die Uffizien geleitet

Klarheit herrschte aber rasch über die politische Zukunft der weltweit bekannten Kulturstadt Florenz in der „roten“ Toskana, die seit dem Kriegsende immer linke Mehrheiten hatte. Zum ersten Mal war hier der Sieg dieses Lagers keine ausgemachte Sache gewesen – auch weil mehrere Sozialdemokratinnen gegeneinander antraten, während die Rechte sich auf einen Kandidaten verständigt hatte, den deutsch-italienischen Museumsdirektor Eike Schmidt. Er hatte acht Jahre lang die Uffizien geleitet, eines der wichtigsten Museen der Welt. Anschließend wurde er Direktor des ebenfalls berühmten Museums Capodimonte in Neapel; dort wurde er für den Wahlkampf in seiner Wahlheimat Florenz beurlaubt.

Die aussichtsreiche linke Kandidatin, Sara Funaro, sozialdemokratische Stadträtin des nach zwei Amtszeiten nicht mehr wahlberechtigten Bürgermeisters Dario Nardella, hatte im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit verfehlt und musste in die Stichwahl gegen Schmidt. Diese gewann sie souverän mit rund 60 Prozent der Stimmen gegen Schmidt, der auf etwa 40 Prozent kam; die Auszählung dauerte am Nachmittag noch an.

Schmidts Kandidatur wurde international auch deshalb beachtet, weil er sich in den Dienst der drei Parteien gestellt hat, die das Land unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni regieren. Schmidt, der seinerzeit von einem sozialdemokratischen Kulturminister nach Florenz berufen worden war und mit diesem eng zusammengearbeitet hatte, bestritt, nun für eine ultrarechte Formation aufzulaufen. Weder seien Melonis Fratelli d’Italia postfaschistisch, wie immer behauptet werde, noch finde in Italien ein Kulturkampf der Rechten statt. Im Übrigen sei er ein unabhängiger Kandidat mit einer eigenen Bürgerliste.

Schmidt setzte auf klassisch rechte Themen wie die öffentliche Sicherheit, führte aber insgesamt einen gemäßigten Wahlkampf, wohl auch in der Hoffnung, die Unterstützung von Italia Viva des in Florenz immer noch einflussreichen früheren Ministerpräsidenten Matteo Renzi zu erhalten. Dessen Kandidatin Stefania Saccardi schnitt im ersten Wahlgang aber enttäuschend einstellig ab und kündigte anschließend an, für Funaro zu stimmen.

Quereinsteiger Schmidt hatte von Anfang an versichert, im Falle einer Niederlage nach Neapel zurückzukehren und das Direktorenamt dort, das er erst mit Jahresbeginn übernommen hatte, fortzuführen. Allerdings muss er nun mit der Unzufriedenheit lokaler Vertreter zurechtkommen, die ihm den Ausflug nach Florenz übel nehmen.