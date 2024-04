Von Marc Beise, Neapel

So viel ist sicher: Liebend gern will dieser Mann Bürgermeister von Florenz werden. Noch hat sich Eike Schmidt, 54, nicht öffentlich erklärt, aber einen anderen Schluss lässt das Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung gar nicht zu, das da am Mittwoch nicht etwa in Florenz, sondern viele hundert Kilometer weiter südlich in Neapel stattfindet. Ein gebürtiger Deutscher im Wettbewerb um den Spitzenposten einer der berühmtesten italienischen Städte der Welt - das wäre auch international eine Top-News.