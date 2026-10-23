Zum Hauptinhalt springen

MassendemonstrationenItaliens Fallschirmjäger stehen bereit

Lesezeit: 3 Min.

Der Staat wappnet sich fürs Wochenende: Italienische Soldaten patrouillieren vor dem Mailänder Dom.
Der Staat wappnet sich fürs Wochenende: Italienische Soldaten patrouillieren vor dem Mailänder Dom.
Luca Bruno/AP Photo

Nach den Krawallen vom vergangenen Wochenende rüsten sich Mailand und andere Städte für neue Zusammenstöße. Ein Sicherheitsdekret der Regierung polarisiert.

Von Tobias Zick

SZ bei Google bevorzugen

Wie groß die Nervosität in der italienischen Regierung inzwischen ist, lässt sich angesichts der martialischen Rhetorik zumindest erahnen. Man müsse dringend „die Kapazitäten der Jugendgefängnisse erweitern“, sagte Justizminister Carlo Nordio am Donnerstag in einem Fernsehinterview. Auf die Nachfrage, wie das zu bewerkstelligen sei, führte er aus, man könnte bestimmte Bereiche von Erwachsenen-Haftanstalten kurzerhand für Minderjährige nutzbar machen. Die Zeiten seien nun mal außergewöhnliche: Das Land habe zuletzt eine Welle von Verhaftungen Minderjähriger erlebt, „wie sie noch nie zuvor geschehen ist“.

Zur SZ-Startseite

Straßenblockaden
:Die Lkw-Fahrer zeigen, wer Italien am Laufen hält

Leere Supermarktregale, Müllberge, Flughäfen ohne Kerosin: Lastwagenfahrer legen mit ihrem Protest Süditalien lahm. Worum geht es ihnen? Besuch bei einer Straßenblockade.

SZ PlusVon Elisa Britzelmeier

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite