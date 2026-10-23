Wie groß die Nervosität in der italienischen Regierung inzwischen ist, lässt sich angesichts der martialischen Rhetorik zumindest erahnen. Man müsse dringend „die Kapazitäten der Jugendgefängnisse erweitern“, sagte Justizminister Carlo Nordio am Donnerstag in einem Fernsehinterview. Auf die Nachfrage, wie das zu bewerkstelligen sei, führte er aus, man könnte bestimmte Bereiche von Erwachsenen-Haftanstalten kurzerhand für Minderjährige nutzbar machen. Die Zeiten seien nun mal außergewöhnliche: Das Land habe zuletzt eine Welle von Verhaftungen Minderjähriger erlebt, „wie sie noch nie zuvor geschehen ist“.