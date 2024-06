Von Marc Beise, Rom

Vor einer Woche ist Satnam S. gestorben, und mittlerweile ist er eine Berühmtheit in Italien – mit vollem Vor- und Nachnamen, wie es hier in der Medienberichterstattung üblich ist. Damit erfährt der junge Mann aus Indien, der nur 31 Jahre alt wurde, mehr öffentliche Aufmerksamkeit als je zuvor. Denn er gehörte zu jenen Menschen in extrem prekärer Lage, über die man wenig weiß in Italien.