Dieses Gerichtsurteil mache „sprachlos“, erklärte Italiens offenkundig aufgebrachte Premierministerin Giorgia Meloni, fand aber dennoch Worte zu der Entscheidung eines Gerichts im sizilianischen Palermo. Ob es Aufgabe der Richter sei, jene zu belohnen, die sich rühmen, das Gesetz nicht zu respektieren, fragte sie in einem Video. Das Gericht hatte am Mittwoch zuvor geurteilt, dass der deutschen Seenotrettungsorganisation Sea-Watch 76 000 Euro Entschädigung zustehen vom italienischen Transportministerium, dem Innenministerium und der Staatsanwaltschaft Agrigent auf Sizilien. Sie müssen zudem Gerichtskosten in Höhe von 14 000 Euro tragen.