Eineinhalb Jahre nach ihrer Entführung in Kenia ist eine italienische Mitarbeiterin einer Hilfsorganisation wieder frei. Silvia Romano landete am Sonntag am Flughafen in Rom. Die junge Frau war im November 2018 vermutlich von islamistischen Terrormilizen verschleppt worden. Sie soll in der Nähe von Mogadischu, der Hauptstadt Somalias, befreit worden sein. Regierungschef Giuseppe Conte dankte den Geheimdiensten für die geleistete Arbeit. Die Frau aus Mailand hatte für die Hilfsorganisation Africa Milele Onlus in Kenia gearbeitet, bevor sie entführt wurde. "Für Silvia waren es 18 Monate großen Leidens. Für ihre Familie waren es 18 Monate Schmerz", erklärte Außenminister Luigi Di Maio.