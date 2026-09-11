Die ehemalige italienische Außenministerin und EU-Kommissarin Emma Bonino ist tot. Die Politikerin starb im Alter von 78 Jahren, wie ihre Partei Più Europa (Mehr Europa) mitteilte. Von 1995 bis 1999 war sie in der EU-Kommission für Verbraucherschutz zuständig. Später wurde Bonino in Italien Europa-Ministerin und danach auch Außenministerin. „Heute verlieren wir nicht nur unsere Vorsitzende, wir verlieren eine der klarsten, mutigsten und freiesten Persönlichkeiten in der politischen Geschichte unseres Landes und der freien Welt“, erklärte die Partei. Bekanntheit erlangte Bonino in den 1970er-Jahren als prominente Vertreterin der Partei Partito Radicale (Radikale Partei), die vor allem radikal-liberale Positionen vertrat. Im stark katholisch geprägten Italien der 1970er-Jahre kämpfte sie erfolgreich für die Legalisierung der Abtreibung. Ihr Ansehen war bis zuletzt hoch. 2013 hatte sich Bonino darum bemüht, als erste Frau italienische Staatspräsidentin zu werden.