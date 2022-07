Italien:Draghis einziger Weg aus der Krise

In einer dramatischen Parlamentsstunde ringt Mario Draghi um die Zukunft Italiens. Der Premier will die Regierung retten und stellt Bedingungen. Seinen Gegnern sagt er: "Die Antwort schuldet ihr nicht mir, sondern den Italienern."

Von Oliver Meiler, Rom

Die Italiener kennen Mario Draghi als selbstbewussten, aber eher stillen Mann. Nun haben sie ihn einmal anders erlebt - und da Stil in der Politik meistens mehr ist als einfach nur Form, war der stilistische Auftritt des parteilosen Premiers am Mittwoch im Parlament eine Art Lehrstunde. Draghi präsentierte sich im Senat, der kleineren Kammer, mit so düster ernster Miene und hartem Tonfall, wie man es ihm nicht zugetraut hätte. Er wirkte auch viel politischer als bisher, mit völlig neuem Gestus. Es gab sogar Momente in seinen "Comunicazioni", da gewann das Publikum den Eindruck, Draghi könnte einfach aufhören und gehen, so verärgert reagierte er auf Zwischenrufe.