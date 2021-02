Der als Regierungschef in Italien vorgesehene Mario Draghi suchte am Donnerstag mit Hochdruck nach Mehrheiten im Parlament und nach Kabinettsmitgliedern. Der frühere Chef der EZB braucht dafür voraussichtlich bis zum Wochenende. Staatspräsident Sergio Mattarella hatte am Mittwoch deutlich gemacht, dass Italien in der Corona-Krise schnell stabile Verhältnisse brauche. Am Donnerstag sagte bereits Ex-Premier Silvio Berlusconi zu, seine Forza Italia werde Draghi unterstützen, auch der sozialdemokratische Partito Democratico geht in diese Richtung. Unklar war vor allem noch, wie sich die Fünf Sterne verhalten werden, die größte Abgeordnetenfraktion. Sie haben starke Vorbehalte gegen eine vom Präsidenten ernannte Regierung. Lega-Chef Matteo Salvini sprach sich für Neuwahlen aus, schloss aber nicht aus, Draghi zu unterstützen.