Trotz des Debakels bei der Europawahl ist der Chef der mitregierenden Fünf-Sterne-Bewegung in Italien, Luigi Di Maio, in seinem Amt bestätigt worden. Die Mitglieder sprachen dem 32-jährigen Parteichef am Donnerstag bei einer Abstimmung auf der parteieigenen Internetplattform mit 80 Prozent das Vertrauen aus. Die Fünf Sterne bilden seit einem Jahr gemeinsam mit der rechten Lega von Matteo Salvini eine Koalition. Bei der Europawahl am Sonntag kam die populistische Bewegung nur noch auf etwa 17 Prozent - im Vergleich zu rund 32 bei der Parlamentswahl vor einem Jahr.