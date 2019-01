27. Januar 2019, 18:41 Uhr Italien Derbe Härte

Die "Sea Watch 3" ankert nur eine Seemeile vor der sizilianischen Küste. Doch die populistische Regierung in Rom lässt die 47 Migranten an Bord nicht an Land gehen. Innenminister Salvini fragt: "Was hat Italien damit zu tun?"

Von Oliver Meiler, Rom

Vor Syrakus, im südlichen Sizilien, liegt ein Rettungsschiff mit 47 Migranten. Seit Tagen schon, eine Seemeile nur vor der Küste. Die italienische Regierung hat der Sea Watch 3 erlaubt, Anker zu werfen, weil die See so stürmisch war, als sie nach langer Fahrt durchs Mittelmeer Kurs auf Sizilien nahm. Starke, kalte Winde wühlen das Meer auf. An Deck haben sie ein Zeltdach aufgespannt, damit sich die Passagiere vor dem Wind schützen können. Dreizehn von ihnen, sagen die Helfer, sind Minderjährige ohne Eltern. Ein Junge ist erst 14 Jahre alt. Doch anlegen darf das Schiff nicht. Nicht einmal die Jugendlichen lässt man an Land, obschon die zuständige Staatsanwältin von Catania darum angehalten hat, mit Briefen nach Rom.

Die rechte Lega und die Cinque Stelle sind in der Migrationsfrage einer Meinung

"Italiens Häfen bleiben geschlossen", sagte Innenminister Matteo Salvini. "Das Schiff fährt unter niederländischer Flagge, die Crew ist deutsch, es war zunächst in libyschen Gewässern unterwegs, dann in tunesischen, in maltesischen: Was hat Italien damit zu tun?" Es kann also sein, dass dieser neuerliche Machtkampf der populistischen Regierung mit dem Rest Europas noch einige Tage weitergeht.

In der Migrationsfrage sind Salvinis Lega und die Spitze der Cinque Stelle mittlerweile gleicher Meinung. Beppe Grillo, der Gründer der Fünf Sterne, sagte am Wochenende, "Härte" und "Derbheit" seien nun mal nötig. Vizepremier Luigi Di Maio, der "Capo politico" der Partei, forderte die Niederländer auf, die 47 Migranten aufzunehmen, schließlich fahre das Schiff ja unter ihrer Fahne. Doch die Niederländer ließen ausrichten, die Flagge spiele in diesem Fall keine Rolle: Entscheidend sei, wo der nächste sichere Hafen liege. Außerdem werde man solange so verfahren, bis sich die EU auf eine Linie einige, wie die Menschen in Zukunft auf die verschiedenen Länder verteilt würden. Bei Ad-hoc-Lösungen, wie es sie in den vergangenen Monaten immer dann gab, wenn Salvini die Häfen schloss, wolle man nicht mitmachen.

Derbe Härte also. In Syrakus begehren Lokalpolitiker, Kirche und Vereine aus der Zivilgesellschaft gegen die Regierung auf. "Sizilien war immer solidarisch. Lasst die Menschen aussteigen, wir kümmern uns schon", sagte der Bürgermeister von Syrakus, ein Mann mit dem schönen Namen Francesco Italia. Am Sonntag gingen drei oppositionelle Parlamentarier an Bord der Sea Watch 3, um sich ein Bild zu machen. Eine Bewilligung dafür hatten sie nicht.

In Syrakus hängen da und dort jetzt weiße Leintücher von den Balkonen, wie in den Neunzigern, als die Sizilianer gegen die Gewalt der Mafia protestierten. Es gibt auch Petitionen, initiiert von Intellektuellen, die sich gegen Salvinis Umgang mit den Migranten richten. Zehntausende Italiener schließen sich an. Doch das kümmert Salvini nicht, im Gegenteil. Bei jeder Gelegenheit sagt er, was "Gutmenschen, Intellektuelle, Kardinäle und die Medien" meinten, sei ihm egal. Umfragen zeigen, dass er damit Erfolg hat: Die Lega wächst.

Nun könnte es sein, dass sich der Innenminister einem Verfahren stellen muss - wegen der Diciotti. So heißt ein Schiff der Küstenwache, das Salvini im August mit 177 Migranten an Bord fünf Tage lang im Hafen von Catania festsetzen ließ. Das sogenannte Gericht für Minister, das sich nur mit möglichen Vergehen von Regierungsmitgliedern beschäftigt, bat nun darum, Salvini den Prozess machen zu dürfen wegen Freiheitsberaubung. Im Höchstfall stehen darauf fünfzehn Jahre Haft.

Der Minister könnte sich dem Verfahren stellen und die Auftritte im Gericht für seine Propaganda nutzen: Im Mai finden Europawahlen statt. Möglich wäre aber auch, dass er auf seine Immunität als Parlamentarier pocht. Dann müsste er hoffen, dass ihm diese der Senat auch gewährt. Ganz sicher ist das nicht. Vor allem die Cinque Stelle stecken in einem Dilemma: Bisher waren sie in solchen Fällen immer für die Aufhebung der Immunität, damit die Justiz ihre Arbeit machen kann.