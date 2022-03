Italien beendet am 31. März den Corona-Ausnahmezustand und schafft die meisten Restriktionen ab. Das gab die Regierung am Donnerstag bekannt. Bis zum 1. Mai werde die Nachweispflicht von Impfung, Genesung oder Test schrittweise in allen Bereichen abgeschafft. Zugangsbeschränkungen für öffentliche Veranstaltungen fallen ab April. Die Quarantäne-Vorschriften werden fast vollständig aufgehoben; auch in den Schulen müssen nur noch infizierte Kinder daheim bleiben. Zudem wird das zuständige Expertengremium der Regierung aufgelöst.