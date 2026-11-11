Aufregung an Italiens Schulen und Kindergärten: Tausende Bildungseinrichtungen im ganzen Land haben am Mittwoch per Mail Bombendrohungen erhalten. Bildungsminister Giuseppe Valditara sprach erst von etwa 300, später dann von mehr als 6000 Einrichtungen im Land. Zahlreiche staatliche Schulen vom Norden bis zum Süden wurden evakuiert und von der Polizei durchsucht. Sprengkörper fanden die Einsatzkräfte offiziellen Angaben zufolge dabei nicht.

Ministerpräsidentin Giorgia Meloni schrieb in einer Mitteilung, es gebe nach den Überprüfungen „keine Anhaltspunkte, die auf eine konkrete Gefahr hindeuten.“ Hinter den Meldungen vermutet sie vielmehr eine Strategie „die darauf abzielt, Angst und Besorgnis zu schüren“. Am Nachmittag beriet sich Meloni in einer eilig einberufenen Sitzung mit ihren Stellvertretern Matteo Salvini und Antonio Tajani, dem Innen- und dem Verteidigungsminister und Vertretern der Geheimdienste und der Agentur für nationale Cybersicherheit. Am Donnerstag soll der Unterricht regulär stattfinden.

Droh-Mails von einem gehackten Account, der zu einer taiwanesischen Universität gehört

Ausgangspunkt war eine stets gleichlautende E-Mail, aus der mehrere italienische Medien zitieren. Unterzeichnet ist sie mit dem offenbar fiktiven Namen „Mikhail Andropov“ und dem Zusatz „Anführer des Vilayat von Misoginistan“. Es ist derselbe Name, unter dem vergangene Woche vorgetäusche Bombendrohungen an Redaktionen in Irland und Bulgarien verschickt worden waren. In der E-Mail wurde ein „Genozid an Italienern“ angekündigt, die Rede war von einem „in einer Plastiktüte platzierten Sprengsatz mit Fernzündung“. Sie enthielt zudem eine Drohung gegen Ministerpräsidentin Meloni.

Der Nachrichtenagentur Ansa zufolge wurden die Droh-Mails von einem mutmaßlich gehackten Account verschickt, der zu einer taiwanesischen Universität gehört. In einer Mitteilung der Vertretung Taipehs in Rom heißt es, Taiwan verurteile jede Form der Einschüchterung. Auch in Schottland, Irland und Nordirland gab es am Mittwoch Bombendrohungen an Schulen, ebenfalls ohne konkrete Funde.

Hunderte von Schulen wurden nach den Drohungen evakuiert, Eltern verließen überstürzt die Arbeit, um ihre Kinder abzuholen. Wang Kaiyan/IMAGO/Xinhua

Betroffen waren in Italien Gymnasien ebenso wie Mittelschulen, Grundschulen und Kindergärten. Elternchats liefen über mit besorgten Nachrichten, Mütter und Väter mussten überstürzt die Arbeit verlassen, um ihre Kinder abzuholen, vor den Schulen bildeten sich Menschentrauben. Die Evakuierungen liefen mal ruhig, mal etwas aufgeregter ab. Das Fernsehen zeigte Carabinieri, die in Spinde schauten und kleine Stühle herumschoben. Einzelne Schulleiter entschieden, den Betrieb normal weiterlaufen zu lassen.

Gibt es einen Zusammenhang zu den Hackerangriffen auf Supermärkte und den Flugverkehr?

Erst vergangene Woche war Italien von den Bombendrohungen im europäischen Flugverkehr betroffen. Flüge von Mailand und nach Rom mussten umgeleitet, eine Maschine von italienischen Kampfjets eskortiert werden. Und wie anderswo in Europa hat es auch in Italien Hackerangriffe auf Supermärkte gegeben, bei denen die Kühlsysteme anfingen zu heizen.

Die Frage ist nun, ob die Drohungen gegen die Schulen im Zusammenhang mit diesen Angriffen stehen. Ob es eine Strategie dahinter gibt - oder ob es sich womöglich um Trittbrettfahrer handelt. Italien fühlte sich auch an die Siebzigerjahre erinnert, als zahlreiche Bombenanschläge und Terror von Rechts- und Linksextremisten das Land erschütterten.

Premiermininisterin Georgia Meloni teilte in einer Erklärung mit, dass trotz der Drohungen keine konkrete Gefahr für die Schülerinnen und Schüler bestanden habe. MARIE-LAURE MESSANA/AFP

Verteidigungsminister Guido Crosetto sagte, nicht immer handle es sich „um das Werk ausländischer Staaten oder feindlicher Akteure“, es gebe auch „Aufmerksamkeitssuchende und Verrückte“, die es kaum erwarten könnten, Terror zu verbreiten. Sicherheitsexperten weisen darauf hin, dass die E-Mail-Adressen der Schulen öffentlich und Droh-Mails entsprechend leicht zu versenden seien.

Viele Schulen Italiens waren schon vor den Ereignissen im Ausnahmezustand. Schließlich gehen im ganzen Land gerade junge Leute auf die Straße und besetzen Schulen, es geht ihnen um eine gerechtere Bildungspolitik und mehr Zukunftsperspektiven, sie protestieren gegen Kriege und gestiegene Preise.

Sicher ist bislang: Die E-Mails haben ausgereicht, um Angst zu verbreiten. Und den Alltag mindestens des halben Landes kurzzeitig über den Haufen zu werfen.