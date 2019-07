31. Juli 2019, 18:52 Uhr Italien Bis zum Ende der Kräfte

Dänemark wird erstmals seit 2016 wieder am Resettlement-Programm der Vereinten Nationen teilnehmen und eine kleine Gruppe ihm zugewiesener Flüchtlinge aufnehmen. Immigrationsminister Mattias Tesfaye von der neuen sozialdemokratischen Regierung erklärte, er habe am 11. Juli den Hohen Flüchtlingskommissar der UN (UNHCR) von dem Kurswechsel informiert. Dänemark hatte jährlich eine Quote von 500 Flüchtlingen aus dem Programm aufgenommen, bis 2016 die rechtskonservative Regierung die Aufnahme stoppte, weil das Land "Raum zum Atmen" brauche. Die Sozialdemokraten haben zwar Teile der harten Ausländerpolitik der rechten Parteien übernommen, ihre linken Unterstützerparteien rangen ihnen in den Regierungsverhandlungen aber Zugeständnisse auch in der Flüchtlingspolitik ab. Kai Strittmatter

Italiens Justiz ermittelt nach der von Innenminister Salvini angeordneten Blockade eines Küstenwachschiffs mit Migranten an Bord.

Von Oliver Meiler , Rom

Im Hafen von Augusta auf Sizilien ist nach fast einer Woche eine weitere Kraftprobe der italienischen Regierung gegen Immigranten zu Ende gegangen. Die 116 Migranten an Bord der Gregoretti, eines Schiffs der italienischen Küstenwache, konnten an Land gehen, nachdem sich fünf Länder sowie einige Diözesen finden ließen, die nun je einen Teil der Ankömmlinge aufnehmen: Deutschland, Frankreich, Portugal, Luxemburg und Irland.

Die Migranten hatten Tag und Nacht an Deck verbracht, weil die Gregoretti nicht ausgerüstet ist für so viele Passagiere. Und sie teilten sich eine Toilette. Mehr als 20 von ihnen leiden an Krätze, einer an Tuberkulose. Die römische Regierung wusste schon lange Bescheid über den kritischen Zustand an Bord. Doch außer den minderjährigen Passagieren und einigen Kranken durfte zunächst keiner das Schiff verlassen.

Die Staatsanwaltschaft von Syrakus hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sie geht unter anderem der Frage nach, ob die Behörden nicht unnötig in Kauf nahmen, dass sich die Krankheiten an Bord ausbreiteten. Die Blockade erschien auch unverhältnismäßig, weil Deutschland bereits kurz nach Ankunft der Gregoretti in Augusta Bereitschaft kundtat, einen Teil der Migranten aufzunehmen. Unter Vermittlung der EU-Kommission liefen zudem bald Verhandlungen mit anderen Ländern, die sich zu einer Ad-hoc-Lösung zusammentun wollten. Es sind meist dieselben Länder.

Italiens rechter Innenminister Matteo Salvini beharrte aber auch diesmal darauf, dass für jeden einzelnen Migranten eine Aufenthaltslösung gefunden werde, ehe sie alle aussteigen durften - er macht keinen Unterschied, ob sie von privaten Hilfsorganisationen gerettet worden sind oder von der eigenen Küstenwache oder Marine. So soll verhindert werden, dass sie in Italien erstregistriert werden: Gemäß dem Dubliner Asylabkommens können weitergereiste Zuwanderer ja immer in das Land zurückgeschickt werden, in dem sie zuerst europäischen Boden betraten. Allerdings ist grundsätzlich die Frage, ob das Deck eines Schiffs wie der Gregoretti nicht schon italienischer Boden ist. Die Migranten wurden am 25. Juli auf der zentralen Mittelmeerroute gerettet. Rom wies die Küstenwache an, die Menschen nach Augusta zu bringen - an die Mole der Nato, die im Hinterland einen Stützpunkt betreibt. Auch das war wohl ein Versuch, die Operation möglichst international zu halten.

Der Fall erinnert die Italiener an den "Caso Diciotti", benannt nach einem anderen Küstenwachschiff. Vergangen August lag die Diciotti tagelang mit 177 Migranten vor Catania, bis eine Koalition von Willigen die Migranten untereinander aufteilten. Die italienische Justiz wollte darauf Salvini den Prozess machen - wegen Freiheitsberaubung in 177 Fällen. Doch der Innenminister und Senator bestand auf seiner Immunität als Parlamentarier und kam damit durch.